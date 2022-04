Botman neemt voorschot op zijn toekomst: ‘Als het zo loopt als gepland...’

Zaterdag, 30 april 2022 om 20:04

Sven Botman maakt in gesprek met L’Équipe bekend na dit seizoen toch echt te willen vertrekken bij Lille OSC. De 22-jarige verdediger werd in de winter nadrukkelijk in verband gebracht met AC Milan en Newcastle United, maar bleef de Fransen trouw. In de zomer gaat Botman nogmaals alle aanbiedingen die hij ontvangt afwegen. "Als het zo loopt als gepland vertrek ik na dit seizoen", aldus Botman tegenover het dagblad.

Botman leek in januari te vertrekken bij Lille door nadrukkelijke belangstelling van voornamelijk AC Milan. De centrumverdediger bleef zijn Franse werkgever echter noodgedwongen trouw. “Ik accepteerde dat Lille me niet liet gaan in januari”, vertelt Botman. “Er waren aanbiedingen van andere clubs, maar we speelden op dat moment nog in de Champions League. Ook stonden we er beter voor in Ligue 1. Ik denk dat de aanbiedingen wel weer komen na het seizoen.” Een transfer naar i Rossoneri ligt nog altijd in het verschiet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het eerste seizoen dat Botman speelde bij Lille nadat hij voor acht miljoen euro werd overgenomen van Ajax schokten les Dogues Frankrijk door Paris Saint-Germain af te troeven en de titel binnen te slepen. Dit seizoen gaat het Lille een stuk minder voor de wind: de club uit Noord-Frankrijk vindt zichzelf terug op de negende plaats. “We hebben dit seizoen net zoals vorig seizoen moeite met defensieve ploegen. Vorig jaar hadden we echter minder moeite om te scoren. Ook zijn we veel ervaring kwijtgeraakt en hebben we veel blessures gehad in de ploeg”, somt Botman op.

“Ik wil niet op zoek gaan naar excuses. We staan op dit moment negende in de competitie, dat is gewoon niet goed genoeg voor een club als Lille. We zijn daar heel ontevreden over, maar ik vind het geen mislukt seizoen.” Over zijn eigen toekomst na dit seizoen is Botman duidelijk. “Als het zo loopt als gepland vertrek ik na dit seizoen. Ik wil eerst het seizoen goed afsluiten voor Lille, dat verdient de club. Daarna zien we het wel, ik heb in ieder geval nog niets beslist”, besluit Botman.