Kraay jr. stelt geduld van Ten Hag op de proef: ‘Ik heb de waarheid gesproken’

Zaterdag, 30 april 2022 om 19:02 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag blijft volhouden dat hij de waarheid gesproken heeft over André Onana voorafgaand aan de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1). De trainer van Ajax gaf aan dat de doelman was afgehaakt met een liesblessure, maar huidige eerste keus Maarten Stekelenburg deed met zijn interview na afloop anders vermoeden. Hans Kraay junior probeert voorafgaand aan het thuisduel met PEC Zwolle het leugentje bij Ten Hag los te weken, waar de oefenmeester zichtbaar door geïrriteerd raakt.

Er was de afgelopen weken een hoop te doen om Onana. Volgens De Telegraaf was de veelbesproken doelman op vakantie naar zijn geboorteland Kameroen gestuurd door Ten Hag, wat niet veel later ontkend werd door zijn zaakwaarnemende agentschap Promoesport. Onana postte enkele dagen later een foto op zijn Instagram-kanaal, waarop hij revaliderende leek te zijn in Amsterdam. Kraay jr. vraagt Ten Hag voorafgaand aan het duel met PEC hoe de vork in de steel zit.

"Hij is gewoon terug en traint", vertelt Ten Hag. Kraay junior raadpleegt of er nog perspectief is voor Onana in Amsterdam. "Hij is lid van de selectie", luidt het antwoord, "maar ik kies nu voor drie andere keepers." Daarop probeert Kraay junior - net als vlak voor de bekerfinale - Ten Hag nog eenmaal te ondervragen over 'zijn leugentje'. De Tukker gaf voor dat duel aan dat Onana geblesseerd was afgehaakt vanwege een liesblessure; Stekelenburg vertelde achteraf dat hij al gehoord dat dat hij zou spelen vóórdat zijn concurrent een blessure opliep.

"Ik heb de waarheid gesproken", pleit Ten Hag nogmaals. "Heel jammer dat sommige mensen dat gaan betwisten. Kraay jr. laat niet los, maar de aanstaand oefenmeester van Manchester United geeft geen strobreed toe. Als Kraay jr. uiteindelijk merkt dat er niets te halen valt, richt hij zich tot de studio van ESPN. "We gaan even puzzelen", zegt hij tegen Ten Hag. "Puzzelen?", vraagt laatstgenoemde. "Ja, over wat je bedoelt. We hebben een paar puzzelaars in de studio zitten."