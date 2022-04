Van der Gijp maakt zich zorgen: ‘Ik heb Johan nog nooit zo aangeslagen gezien’

Zaterdag, 30 april 2022 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

René van der Gijp geeft in De Telegraaf uitgebreid zijn visie op het stoppen van de dagelijkse talkshow Vandaag Inside. De analist benadrukt nogmaals dat het 'verkrachtingsverhaal' van Johan Derksen in zijn ogen compleet niet heeft plaatsgevonden. Van der Gijp zegt zich zorgen te maken om Derksen, die in één week zijn talkshow, theatershow en radioprogramma verloor. "Hij is door zoveel organisaties de wacht aangezegd, ik heb Johan nog nooit van mijn leven zo aangeslagen gezien", aldus Van der Gijp.

De oud-rechtsbuiten heeft zijn collega het advies gegeven om zich even terug te trekken. "Ik heb gezegd: 'Ga lekker met je hond wandelen, eet eens iets anders dan bruine boterhammen met kaas en ga naar een restaurant.' Ik maak me wel zorgen dat hij nu als zo’n paria wordt neergezet." Van der Gijp zei woensdag al in de uitzending dat het bizarre verhaal van Derksen volgens hem verzonnen is en herhaalt dat. "Dat verhaal bestaat helemaal niet: het OM is op zoek naar iemand die er niet is. In het ’onderbroekenlol in kantines-circuit’ heb ik dit al dertig keer keer voorbij horen komen in allerlei weergaves. Elke keer dacht ik: het is gewoon niet waar. De keeper van Veendam zegt dat het niet waar is", refereert Van der Gijp aan de quotes van Dick Ploeger, de 67-jarige oud-doelman van SC Veendam die getuige zou zijn geweest van de 'verkrachting' met een kaars maar daar niets van weet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Gijp werd fel aangepakt vanwege zijn lacherige reactie op het verhaal van Derksen, maar blijft daarachter staan. "Het OM gaat op zoek naar iemand die er niet is. Johan vertelde dinsdag trouwens niet de beste versie; er is er ook één waar zelfs Sigrid Kaag om zou kunnen lachen. Maar goed, ik wist dat het niet waar was en daarom hechtte ik er ook geen enkele waarde aan. Johan heeft het later verdraaid, en gezegd dat ie tussen haar benen stond. Dat was slecht, maar dat deed hij dus omdat het gewoon niet waar is. En dat was niet handig: dat kun je dan niet meer nog een keer rechtpraten. Dat moet je ook niet willen. Laat het maar overwaaien. Hij gaat het toch niet toegeven."

Talpa heeft de contracten van Van der Gijp en Derksen verscheurd. Eerstgenoemde sluit een terugkeer op televisie ditmaal definitief uit, getuige ook zijn harde quotes over Talpa-directeur Paul Römer. "Een terugkeer met het WK? Nee joh, ik ben klaar met die tv-mannetjes. Laat gaan, ik kan ze missen als kiespijn. Dan zou ik eerder iets online willen doen, niet meer dat gestress met die omroepen. Paul Römer (die in 2019 overstapte van de publieke omroep naar Talpa, red.) heeft gezegd dat hij ons programma niet meer van deze tijd vindt. Nou, ik heb tegen hem gezegd, met alle respect: Johan heeft in vijf maanden deze talkshow meer bereikt dan hij in dertig jaar. Ik probeer me echt wel te verplaatsen in die Römer, dat hij deze talkshow niet in deze tijdsgeest vindt passen, maar waarom zegt ie dat nou?!"

Van der Gijp doet er nog een schepje bovenop. "Elke keer als we een vergadering hadden, noemde Johan hem Baantjer Junior. Dan zag je hem kijken van: dat kan niet, ik ben de baas hier. Hahahahaha. Ik neem Johan ook niks kwalijk. Hij is volstrekt uniek. En het programma was zoals het was. We hebben zoveel lol gehad. Ook allemaal make up-meisjes sturen mij appjes: ’wij hebben nog nooit zo gelachen achter de schermen van een programma’. Het is niet erg dat het stopt, maar die kleedkamer ga ik wel missen."