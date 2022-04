Burnley draait het om en brengt Everton in enorme nood; Krul degradeert

Zaterdag, 30 april 2022 om 18:13 • Laatste update: 18:17

De degradatiestrijd in de Premier League heeft een spetterend nieuw hoofdstuk gekregen. Burnley is bezig aan een ongekende opmars en gaf die zaterdag een vervolg bezoek bij Watford. De bezoekers stonden tien minuten voor het einde nog op achterstand tegen Watford, maar draaide met twee doelpunten de wedstrijd helemaal om en doet enorm goede zaken in de strijd tegen degradatie. Met de drie punten klimt Burnley over Leeds United heen en heeft het vijf punten meer dan Everton, dat zonder zelf te spelen nog dieper in de zorgen wordt gedrukt. Norwich City verloor van Aston Villa (0-2) en kan zichzelf door de driepunter van Burnley niet meer handhaven: degradatie uit de Premier League is daarmee een feit.

Watford - Burnley 1-2

Watford heeft een klein wonder nodig om zich te handhaven en kon alle punten nog gebruiken, terwijl Burnley op een veilige plek het gat met Everton wilde vergroten. De thuisploeg kwam ietwat fortuinlijk op voorsprong. Juraj Kucka raakte met een hard schot de lat, maar via de knie van James Tarkowski ging de bal alsnog over de doellijn. Zeven minuten voor tijd maakten the Clarets de bevrijdende gelijkmaker. Charlie Taylor leverde na een rush op de linkerflank een puntgave voorzet af die werd binnengekopt door Jack Cork. Het doelpunt leek als doping te werken voor de bezoekers, want Burnley Josh Brownhill zorgde voor de voorsprong. Watford kreeg een vrije trap niet weggewerkt, waarna Brownhill de bal oppikte en in de rechterhoek naast een kansloze Ben Foster plaatste.

Aston Villa - Norwich City 2-0

Norwich moest winnen om nog een kleine kans te maken op lijfsbehoud, maar kwam wel op achterstand in Birmingham. Ollie Watkins kreeg de bal van Danny Ings, speelde zichzelf knap vrij langs enkele Norwich-verdedigers en verschalkte een kansloze Tim Krul. In de derde minuut van de blessuretijd vergrootte Danny Ings op aangeven van ex-Norwich aanvaller Emiliano Buendia het leed voor de bezoekers, die door het verlies en de overwinning van Burnley op Watford na een jaar definitief weer degraderen uit de Premier League.

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 0-3

Brighton kreeg na een half uur spelen van arbiter Simon Hooper een opgelegde kans om op voorsprong te komen, nadat hij op advies van de VAR de bal op de stip legde na een handsbal van Roman Saïss. De strafschop werd op de paal geschoten door Alexis Mac Allister, waardoor de stand gelijk bleef. Mac Allister mocht op slag van rust op herkansing nadat Danny Welbeck in het strafschopgebied werd gevloerd door Willy Boly. Dit keer had de Argentijn zijn vizier op scherp staan: 0-1. In de tweede helft breidde Brighton de voorsprong uit. Welbeck vond met een pass op maar Leandro Trossard, die de bal koel achter José Sá werkte. Vijf minuten voor tijd maakte Yves Bissouma met een afstandsschot van een meter of twintig aan alle twijfel een einde in Molineux Stadium.

Southampton - Crystal Palace 1-2

Southampton begon goed in het eigen Saint Mary's Stadium. Oriol Romeu opende met een kopbal uit een corner van James Ward-Prowse na negen minuten de score. Het Crystal Palace van Patrick Vieira had via Conor Gallagher, Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew goede kansen op de gelijkmaker tot Eberechi Eze de bezoekers in extase bracht. De vleugelaanvaller wist wel raad met de voorzet van Nathaniel Clyne en schoot onberispelijk raak in de linkerhoek. Daarbij leek het te blijven aan de zuidkust van Engeland, totdat Wilfried Zaha met een prachtige actie en dito schot de thuisploeg te kijk zette en Palace naar de overwinning schoot.