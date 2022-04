Real Madrid stelt 35ste landstitel in stijl veilig; Ancelotti schrijft historie

Zaterdag, 30 april 2022 om 18:09 • Dominic Mostert

Real Madrid heeft zich zaterdag gekroond tot kampioen van LaLiga. De Koninklijke had slechts een punt nodig tegen Espanyol, maar stelde de 35ste landstitel in stijl veilig: 4-0. Met nog vier wedstrijden voor de boeg kan Real niet meer worden achterhaald door Sevilla en Barcelona. Carlo Ancelotti schrijft geschiedenis en is de eerste trainer die kampioen werd in de vijf grootste competities van Europa.

Hoewel Real aan een punt genoeg had, was de ploeg van trainer Ancelotti uit op een overwinning. Rodrygo was de grote ster van de eerste helft door beide Madrileense doelpunten te produceren. Na 32 minuten vond Marcelo tussen twee verdedigers de ruimte voor een pass aan Rodrygo, die de bal controleerde in het strafschopgebied en met succes de rechterhoek uitzocht. Hij verdubbelde de marge kort voor de pauze met een geplaatst schot in de linkerhoek na een goede balverovering van Mariano Díaz.

Espanyol, met Tonny Vilhena in de basis, liet zich niet onbetuigd. Toch kwam de gevaarlijkste momenten van Real: toen het nog 0-0 stond, stuitte Díaz via doelman Diego López op de paal. Tien minuten na de rust tilde Marco Asensio de score naar 3-0. De aanvaller werd gelanceerd door Eduardo Camavinga en scoorde met een diagonaal schot via de linkerpaal. De 4-0 van Isco werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Rodrygo.

Een tegenaanval in minuut 81 resulteerde toch in de vierde treffer van de thuisploeg. Invaller Benzema, de grote uitblinker van dit seizoen, werd in het strafschopgebied bereikt door Vinícius Júnior en sloeg direct toe. Real pakte de 35ste landstitel uit de clubgeschiedenis en hoopt het seizoen extra glans te geven in de Champions League: woensdag wacht de return in de halve finale tegen Manchester City.

