Erik ten Hag moet flink schuiven en kiest wederom voor een basisdebutant

Zaterdag, 30 april 2022 om 17:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:47

Erik ten Hag kiest zondag in de thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle opnieuw voor een basisdebutant in de Eredivisie: Youri Regeer maakt bij afwezigheid van Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Perr Schuurs zijn opwachting als rechtsback. Ook Kenneth Taylor, die vorige week tegen NEC (0-1) debuteerde in de basis, en Mohammed Kudus, die hangend op rechts wordt verwacht, verschijnen aan de aftrap. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18.45 uur.

In De Goffert konden de Amsterdammers nog beschikken over Schuurs, maar ook de centrumverdediger is geblesseerd afgehaakt. In Nijmegen kwam Liam van Gelderen als debutant in de ploeg, maar nu geeft Ten Hag dus de voorkeur aan Regeer. De achttienjarige multifunctionele speler speelde al twee keer eerder een officiële wedstrijd voor Ajax: in de TOTO KNVB Beker startte Regeer dit seizoen tegen de amateurclubs BVV Barendrecht (4-0 winst) en Excelsior Maassluis (9-0 zege). Nu maakt de jongeling zijn eerste minuten in de Eredivisie.

Door de langdurige blessure van Antony heeft Ten Hag niet al te veel opties op de rechterflank. Kudus krijgt op de rechterflank de voorkeur boven Mohamed Ihattaren en Mohamed Daramy. Steven Berghuis, die daar vorige week tegen NEC startte en uitviel met knieklachten, begint nu op de bank. Datzelfde geldt voor Edson Álvarez, die in Nijmegen ook al niet okselfris was en toen een minuut voor tijd inviel. Ajax speelde in de tweede helft tegen NEC met twee spitsen, daar Brian Brobbey als verkapte rechtsbuiten inviel. De aanvaller besliste de wedstrijd twee minuten voor tijd en begint zaterdag weer op de bank.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Regeer, Timber, Blind, Tagliafico; Taylor, Klaassen, Gravenberch; Kudus, Haller, Tadic