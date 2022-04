Hattrick Haaland niet genoeg na prachtgoal Locadia; Bayern gaat ook onderuit

Bayern München en Borussia Dortmund hebben zaterdag allebei een nederlaag geleden in de Bundesliga. De al gekroonde landskampioen verloor met 3-1 van 1. FSV Mainz 05, terwijl de nummer twee met 3-4 onderuitging tegen VfL Bochum ondanks een hattrick van Erling Braut Haaland. Sinds 1998 had Bochum niet meer gewonnen op bezoek bij BVB. Bochum, dat dit seizoen ook Bayern versloeg, weet zich verzekerd van lijfsbehoud.

Borussia Dortmund - VfL Bochum 3-4

Dortmund moest van ver komen, want na acht minuten stond Bochum op een 0-2 voorsprong. Sebastian Polter opende de score met een kopbal uit een voorzet van Takuma Asano; de doelpuntmaker werd niet gehinderd, omdat verdediger Manuel Akanji uitgleed bij een poging de bal te onderscheppen. Op fraaie wijze zorgde Gerrit Holtmann voor de 0-2. De aanvaller schoot vanbuiten het strafschopgebied tegendraads raak in de rechterbovenhoek, nadat een pass van Asano vakkundig werd genegeerd door Milos Pantovic.

Twee handsballen van Bochum leverden Dortmund in korte tijd echter twee strafschoppen op. Scheidsrechter Robert Hartmann zag dat Pantovic de bal tegen zijn uitgestoken arm kreeg na een voorzet van Marius Wolf en bestrafte later ook een handsbal van Elvis Rexhbecaj in een duel met Wolf. Vanaf elf meter koos Haaland achtereenvolgens voor een laag schot in de rechter- en linkerhoek. Een uitstekend keepende Manuel Riemann hield Bochum lange tijd op de been, maar Haaland completeerde zijn hattrick na een uur toen hij de bal wat gelukkig tegen zich aan kreeg na een voorzet van Marco Reus.

In de eerste helft van de wedstrijd werd het overlijden van Mino Raiola bevestigd, al is het de vraag of Haaland dat nieuws in de pauze heeft meegekregen: in zijn viering stond hij niet stil bij het overlijden van zijn zaakwaarnemer. Jürgen Locadia werd bij het zoekende Bochum binnen de lijnen gebracht en maakte de schitterende gelijkmaker. De invaller ontving een voorzet van Pantovic, nam de bal aan op de punt van de schoen, draaide meteen weg bij Akanji en vond de rechterhoek: 3-3. Bochum nam zelfs drie punten mee: een handsbal van Axel Witsel resulteerde in een (rake) strafschop van Pantovic.

1. FSV Mainz 05 - Bayern München 3-1

Kersvers kampioen Bayern München kwam al snel op achterstand in de MEWA Arena. Sven Ulreich verspeelde de bal met een slechte uittrap. Jonathan Burkhardt maakte gretig gebruik van de situatie en kon koel afronden. Tien minuten later verdubbelde Mainz de voorsprong. Anton Stach kopte een vrije trap door op Moussa Niakhaté, die helemaal vrijstaand de 2-0 binnen kon koppen. Bayern kwam snel met een antwoord in de vorm van een aansluitingstreffer van Robert Lewandowski, die op aangeven van Eric Maxim Choupo-Moting de bal buiten bereik van Robin Zentner in de rechterhoek schoot.

Na de thee bracht Mainz het verschil weer op twee. Een afstandsschot van Leandro Barreiro viel via de rug van Benjamin Pavard en de lat achter Ulreich. De thuisploeg bleef sterker en maakte twintig minuten voor tijd bijna een vierde treffer, maar Karim Onisiwo trof met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied de lat. Meer doelpunten vielen er niet meer in Mainz, waardoor de thuisploeg won van kampioen Bayern.

VFB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1-1

Stuttgart had een zege nodig om dichterbij Hertha BSC te komen, dat op de veilige vijftiende plek staat. Het was echter Wolfsburg dat snel de leiding pakte. John Brooks was sterker in de lucht dan Waldemar Anton en kopte raak uit een hoekschop van Maximilian Arnold. Stuttgart leek in de rest van de wedstrijd onmachtig om iets aan de achterstand te doen, maar kwam een minuut voor het fluitsignaal toch op gelijke hoogte. Een voorzet van Enzo Millot vloog over de ingevallen Micky van de Ven tot bij Chris Führich die de bal in het dak van het doel afwerkte. Omdat Bielefeld ook een late gelijkmaker produceerde staat Stuttgart twee punten boven de zeventiende stek, die directe degradatie betekent. Het verschil met het veilige Hertha is vier punten.

Arminia Bielefeld - Hertha BSC 1-1

Bielefeld moest van directe concurrent Hertha BSC winnen om nog kans op directe handhaving te maken. De bezoekers begonnen echter beter in de Bielefelder Alm. Davie Selke leek na ruim twintig minuten Hertha op voorsprong te koppen, maar Stefan Ortega had een geweldige redding met zijn been in huis. In de tweede helft opende de ploeg uit Berlijn alsnog de score. Lucas Tousart kopte bij de eerste paal een hoekschop van Marvin Plattenhardt binnen. Bielefeld ploeterde om de gelijkmaker te produceren, wat in de blessuretijd lukte. Joakim Nilsson was attent nadat een mislukte hoekschop opnieuw werd ingebracht en kopte zijn ploeg naar een zwaarbevochten punt.