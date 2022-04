Napoli schudt vormdip van zich af met grootste overwinning van het seizoen

Zaterdag, 30 april 2022 om 16:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:55

Napoli heeft zaterdagmiddag de grootste overwinning van het seizoen tot dusver geboekt. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won voor eigen publiek met 6-1 van Sassuolo. Daardoor komt Napoli, dat derde staat in de Serie A, op twee punten afstand van de nummer twee Internazionale, die nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Hetzelfde geldt voor de nummer vier Juventus, die vier punten minder heeft. Sassuolo staat op de tiende plek en kan plaatsing voor Europees voetbal vergeten.

Napoli pakte slechts één punt in de voorgaande drie competitiewedstrijden, maar van die slechte vorm was niets te merken tegen Sassuolo. Na een vroeg schot van Victor Osimhen, dat door keeper Andrea Consigli tegen de paal werd getikt, scoorde Napoli viermaal in twintig minuten. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Kalidou Koulibaly, die op krachtige wijze binnenkopte in de linkerhoek na een uitdraaiende corner van Lorenzo Insigne.

Het tweede doelpunt vertoonde gelijkenissen met het eerste: uit een hoekschop van Insigne vanaf de rechterflank was het ditmaal Victor Osimhen die, via de onderkant van de lat, raak kopte. De doelpuntmaker gaf vervolgens de assist bij de 3-0. Osimhen werd vanuit het middenveld gelanceerd door Mertens, drong door tot het zestienmetergebied en stelde Hirving Lozano aan zijn linkerzijde in staat te scoren. Met een hard schot in de linkerhoek uit een moeilijke positie maakte Mertens er 4-0 van.

Acht minuten na de pauze breidde Napoli de score nóg verder uit. Mertens combineerde in het strafschopgebied met Fabián Ruiz, werd zes meter voor het doel bereikt door zijn ploeggenoot en rondde zonder moeite af. Een treffer van Osimhen werd vervolgens afgekeurd wegens buitenspel, maar Amir Rrahmani zorgde toch voor de 6-0. De centrumverdediger kon van ongeveer elf meter raak schieten toen Sassuolo er niet in slaagde een corner goed weg te werken. Maxime Lopez redde drie minuten voor tijd de eer voor Sassuolo.