Liverpool geeft ondanks talloze gemiste kansen geen krimp in titelstrijd

Zaterdag, 30 april 2022 om 15:22 • Laatste update: 15:29

Liverpool heeft in de strijd om de titel in de Premier League goede zaken gedaan door te winnen op bezoek bij het in vorm verkerende Newcastle United. Naby Keïta maakte het enige doelpunt in een wedstrijd waarin Liverpool talloze kansen onbenut liet: 0-1. De ploeg van Jürgen Klopp is Manchester City met nog vier speelronden te gaan gepasseerd en heeft een voorsprong van twee punten op de formatie van Josep Guardiola, die later op de zaterdag nog in actie komt op bezoek bij Leeds United.

Klopp, die deze week bijtekende tot medio 2026, besloot met het oog op het drukke programma van zijn ploeg meerdere spelers rust te geven. Zo begonnen Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Ibrahima Konaté, Thiago Alcántara en Mohamed Salah allen op de bank. Bij de thuisploeg was de hoop gevestigd op onder meer Bruno Guimarães, die bezig is aan een ijzersterk seizoen. Het was Liverpool dat voor rust domineerde. Het eerste kleine gevaar aan de kant van de bezoekers kwam van Diogo Jota. De Portugees kreeg na een paar minuten spelen een afvallende bal uit een vrije trap voor zijn voeten, maar miste het doel ruimschoots met zijn inzet.

Een minuut later zorgde Liverpool weer voor dreiging, toen een mislukte actie van Jota voor de voeten van Naby Keïta belandde. De middenvelder schoot echter voorlangs. Virgil van Dijk joeg de bal niet veel later uit een hoekschop ver over het doel van Martin Dúbravka. In de negentiende minuut was het dan toch raak voor Liverpool. Nadat James Milner met een knappe tackle de bal veroverde, kon Keïta na een goede één-twee met Jota en een sleepbeweging de trekker overhalen: 0-1. Newcastle dacht aan een overtreding van Milner, maar daar was volgens scheidsrechter Andre Marriner geen sprake van. Ook na de treffer zorgde Liverpool voor de meeste dreiging, zonder dat dat lange tijd tot grote kansen leidde. Na ruim een half uur was de uitploeg dichtbij de 0-2, maar Sadio Mané wist na een snelle counter doelman Dúbravka met een slap schot niet te passeren.

Nadat Jordan Henderson een vrije trap niet op doel wist te krijgen, dacht Miguel Almirón in de daaropvolgende tegenaanval te scoren. Hij deed dat echter in buitenspelpositie. Vijf minuten voor de theepauze moest Dúbravka met een voortreffelijke redding in actie komen op een kopbal van Jota. Het schot van Milner uit de daaropvolgende corner miste precisie en dus zochten de bezoekers de kleedkamer op met een 0-1 voorsprong. Beide ploegen begonnen ongewijzigd aan de tweede helft, waar het lang wachten was op het eerste gevaarlijke moment. Dat kwam er na bijna een uur spelen. Weer was het Jota die achter een dieptebal aanging, maar hij zag Dúbravka net op tijd uit zijn doel vertrekken om de bal weg te boksen. Vijf minuten later moest Mané na een voorzet van rechts van Joe Gomez de score voor de bezoekers verdubbelen, maar hij schoot uit kansrijke positie naast het doel van de Slowaakse keeper.

Ondanks het overwicht van Liverpool bleef de thuisploeg door die ene goal verschil hoop houden op een goed resultaat. Met Jamaal Lascelles en Chris Wood bracht trainer Eddie Howe twee verse krachten binnen de lijnen. Weer was het echter de uitploeg die voor gevaar zorgde, maar de net ingevallen Salah kon een voorzet niet binnenkoppen. Liverpool bleef op zoek naar de tweede treffer, maar Jota zag zijn inzet gekeerd worden. Even leefde St James’ Park op toen Wood oog in oog met Alisson Becker kwam te staan. De Braziliaan keerde de inzet van de spits door goed uit zijn doel te komen, waarna de man uit Nieuw-Zeeland alsnog werd afgevlagd.

Met nog tien minuten te gaan kroop Newcastle meer uit zijn schulp. Liverpool profiteerde bijna direct van de geboden ruimte, maar Luís Dias schoot van dichtbij in het zijnet. Gesterkt door het inbrengen van Jacob Murphy was daar opeens toch de thuisploeg. Guimarães besloot rond rand van het zestienmetergebied op doel te schieten, maar zag zijn inzet recht in de handen van zijn landgenoot belanden. Weer kwam Liverpool er gevaarlijk uit en Salah profiteerde bijna van de ruimte die de thuisploeg liet. De Egyptenaar kon de bal net niet goed verwerken en zag ook deze kans voor Liverpool verloren gaan. De thuisploeg kon echter nog steeds geen vuist maken en zag Liverpool zodoende met een minimale, maar verdiende overwinning huiswaarts keren: 0-1.