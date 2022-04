Hope Solo laat zich opnemen in afkickkliniek na misdragingen en arrestatie

Hope Solo laat zichzelf opnemen in een afkickkliniek. De voormalig keeper van het Amerikaans vrouwenteam zou volgende maand worden opgenomen in de prestigieuze National Soccer Hall of Fame in Texas, maar heeft uitstel gevraagd zodat ze zich volledig kan focussen op het bestrijden van haar alcoholverslaving.

Solo gaat de komende tijd de strijd aan tegen alcoholisme. De Olympisch kampioene van 2008 en 2012, die wordt gezien als een van de beste keepsters ooit, laat zich vrijwillig opnemen in een afkickkliniek nadat ze eerder was gearresteerd voor rijden onder invloed. “Ik zal vrijwillig een behandeling ondergaan om mijn problemen met alcohol aan te pakken”, aldus Solo. De 202-voudig Amerikaans international werd op 31 maart opgepakt voor rijden onder invloed, kindermishandeling en verzet bij arrestatie nadat ze bewusteloos achter het stuur werd aangetroffen met haar kinderen achterin de auto.

“Op dit moment is al mijn energie gericht op mijn gezondheid en de zorg voor mezelf en mijn gezin”, zo vervolgt de Amerikaanse op Twitter. Solo zou volgende maand worden opgenomen in de Soccer Hall of Fame, maar heeft de organisatie om uitstel gevraagd. “Ik heb contact opgenomen met de Hall of Fame en heb vriendelijk verzocht om uitstel.” De organisatie gaf gehoor aan haar verzoek en heeft aangegeven dat de oud-keeper volgend jaar zal worden vereerd. “Ik wil de Hall of Fame bedanken voor hun steun en voor het begrip voor mijn beslissing”, reageert Solo op de beslissing van de organisatie.

Solo won in haar carrière met haar land onder meer het WK in Canada, dat in 2015 werd gehouden, en mocht twee keer een gouden plak in ontvangst nemen door zowel in 2008 in Bejing als in 2012 in Londen Olympisch kampioene te worden. In 2009 werd de ze uitgeroepen tot Amerikaans voetbalster van het jaar. Daarnaast won ze op het WK van 2011 en 2015 ook de Golden Glove, de prijs voor de beste keepster van het toernooi.