Derksen blijft toch nog in de media: ‘We hebben meer mensen als hij nodig’

Zaterdag, 30 april 2022 om 13:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:10

Omroepen NH, RTV Rijnmond en Omroep West haalden deze week een radioprogramma van Johan Derksen permanent uit de programmering, maar van de online radiozender Arrow Bluesbox Radio mag hij driemaal per week zijn show Muziek voor Volwassenen blijven presenteren. Eigenaar Adrian Ossendrijver heeft geen moment overwogen om de show stop te zetten, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

In het radioprogramma draait Derksen muziek naar zijn smaak: country, americana, blues en soul. Hij staat bekend als een liefhebber van die muziekstijlen, die in zijn ogen nauwelijks worden gedraaid op de radio. "Hij presenteert dat programma met zó veel bezieling en passie. Zoiets zie je in Nederland zelden", zegt Ossendrijver. "Derksen heeft met zijn onvoorwaardelijke liefde voor muziek zo veel betekend voor beginnende bandjes in Nederland. Hij maakte zijn handen vuil voor veel jonge gasten die muzikaal getalenteerd waren en wel wat aandacht konden gebruiken. Hij sprong voor die mensen in de bres. Niemand anders deed dat."

De eigenaar van de Arrow Media Group stuurde Derksen deze week een appje met de tekst: 'Johan, wij gaan gewoon door'. "Het is ronduit belachelijk wat er deze week allemaal is gebeurd. Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet." Derksen is door Vandaag Inside overigens niet 'gecanceld', maar besloot zelf te vertrekken. Hij trok de conclusie dat er geen plek meer is in de mediawereld voor iemand als hij. De radiozenders trokken wel uit eigen initiatief de stekker uit zijn programma's.

"Zoals vaker komt de kritiek van de mensen die helemaal niets met het programma hebben. Ja, soms gaat het te ver, soms ook niet, en dat is prima", vindt Ossendrijver. "Zo gaat dat met dingen die in een opwelling op tv gebeuren. Ik maak mijzelf toch ook niet druk om die gelovige programma’s op de Evangelische Omroep, waarom zou ik? Laat die mensen toch lekker! Nu zie je opeens ook al die mensen die met krokodillentranen balen dat het programma er mee ophoudt." Hij noemt de toestand rondom Vandaag Inside 'één grote farce'. "We zouden meer mensen als Johan Derksen moeten hebben, dat meen ik echt. De gebeurtenissen van deze week veranderen daar voor mij helemaal niets aan."