Bas Nijhuis geeft Johan Derksen advies na stopzetten van Vandaag Inside

Zaterdag, 30 april 2022 om 12:31 • Dominic Mostert

Johan Derksen doet er goed aan zich voorlopig gedeisd te houden, denkt Bas Nijhuis. De scheidsrechter was regelmatig te gast in Vandaag Inside, het programma dat vrijdag officieel werd beëindigd. Stilzitten als je geschoren wordt is volgens Nijhuis de beste optie, zo heeft hij ervaren op momenten waarop zijn functioneren werd bekritiseerd.

"Na een moment met de VAR in wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo was ik zo kwaad", blikt Nijhuis terug in gesprek met RTV Oost. Hij doelt op een afgekeurd doelpunt van Luis Sinisterra in de wedstrijd van 1 december. De arbiter liet een blok van Alireza Jahanbakhsh tegen Heracles-verdediger Giacomo Quagliata aanvankelijk gaan, waarna Sinisterra in dezelfde aanval scoorde. Na het bekijken van de beelden keurde hij de treffer toch af. Daar had hij achteraf veel spijt van. "Ik schoof de fout af op de VAR, maar moest dat niet doen. De eerste paar dagen kan je dan beter niks zeggen. Dit raad ik Johan ook aan."

Nijhuis betreurt het wegvallen van het programma, dat pas in januari op dagelijkse basis begon. "We leven tegenwoordig wel in een cultuur waarin je moet oppassen wat je zegt. Sommigen dingen gaan te ver. Je kunt niet meer alles zeggen wat je twintig jaar geleden of in een kroeg zei", geeft hij aan. "Maar waar ik van baal is dat het een afrekencultuur wordt. Eén iemand kan een misstap maken en direct word je van alle kanten aangepakt." Vandaag Inside onderscheidde zich volgens Nijhuis doordat het programma niet geregisseerd was.

"Bij bijvoorbeeld de talkshow Op1 krijg je nog net niet de vragen van tevoren toegespeeld. Bij Vandaag Inside ga je zitten en dan gaat het los. Alles komt op tafel en er wordt niet besproken wat wel en niet te zeggen. Ik houd van dit soort programma's." Toch vindt Nijhuis het wel belangrijk om zijn afkeuring uit te spreken over de bekentenis die Derksen op dinsdag deed en vervolgens afzwakte. "Als het echt is gebeurd, dan is het absurd." Derksen zei een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars, maar sprak een dag later van een verkeerde herinnering en zei dat er geen sprake was van penetratie.