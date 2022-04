Guardiola begrijpt frustratie Klopp: ‘Sorry Liverpool, ik kan er niets aan doen’

Zaterdag, 30 april 2022 om 11:54 • Rian Rosendaal

De strijd om de titel tussen Manchester City en Liverpool krijgt zaterdag een vervolg. Waar beide clubs midweeks nog in actie kwamen in de Champions League, vervolgen ze zaterdag hun jacht op de titel in Engeland. Daar Jürgen Klopp zijn frustratie over het drukke schema niet onder stoelen of banken steekt, heeft Josep Guardiola zich er al bij neergelegd: ”Er verandert toch niets”, aldus de manager van City tegenover de Daily Mirror.

Guardiola begrijpt de frustratie van zijn collega-trainer over het drukke speelschema van de Engelse topploegen, maar lijkt zich er bij neer te hebben gelegd. “Maar hoe vaak hebben we het hier nu al over gehad? Er verandert toch niets. De uitzendgerechtigden denken alleen aan wat zij kunnen doen om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Er wordt niet gedacht aan wat het beste is voor de teams en voor de spelers. Natuurlijk begrijp ik de frustratie van Jürgen, maar wat kan ik erover zeggen? Wij zullen het probleem niet gaan oplossen. Deze vragen kunnen beter worden gesteld aan de competitieorganisator en de uitzendgerechtigden”, zo is de trainer van City duidelijk over waar het probleem volgens hem vandaan komt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Josep Guardiola snapt de frustraties van Jürgen Klopp over het volle speelschema.

Terugkomend op de frustratie van de trainer van Liverpool haalt Guardiola een eerdere situatie naar boven. “Als managers willen wij het beste voor de spelers. Wij speelden zelf in Madrid tegen Atlético en moesten drie dagen later op Wembley tegen Liverpool spelen.” De trainer van de huidige koploper van de Premier League lijkt de situatie vervolgens meer te hebben geaccepteerd dan Klopp. “Iedereen heeft zijn eigen belangen en wij moeten ons gewoon aanpassen. Als we op zaterdag moeten spelen, spelen we op zaterdag. Dinsdag een wedstrijd? Prima, dan zijn we er dinsdag weer. Geen probleem.” De Spanjaard reageert vervolgens op het feit dat Liverpool zaterdag eerder in actie komt dan City, waar zijn ploeg midweeks een dag meer rust heeft gehad dan de ploeg van Klopp. “Liverpool speelt zaterdag om half twee. Sorry, Liverpool, maar daar kan ik niets aan doen.”

City heeft met nog vijf speelronden te gaan een voorsprong van slechts één punt op Liverpool. Liverpool gaat zaterdagmiddag op bij bezoek bij Newcastle United, waar om half twee wordt afgetrapt. City komt een aantal uur later in actie. De ploeg van Guardiola speelt op bezoek bij Leeds United, waar om 18.30 zal worden afgetrapt. In de Champions League bestaat de kans dat beide ploegen ook daar onderling gaan uitmaken wie er met de titel vandoor gaat. Manchester City verdedigt op bezoek bij Real Madrid een voorsprong van 4-3, waar Liverpool ook naar Spanje reist om zich in de andere halve finale te ontdoen Villareal. Liverpool won de heenwedstrijd thuis met 2-0 van de Spanjaarden. De ploeg van Klopp speelt daarnaast nog op 14 mei de FA Cup-finale tegen Chelsea.