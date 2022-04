‘Barcelona streept Haaland en Lewandowski door en werkt aan plan-C’

Romelu Lukaku is een serieuze optie voor de transferzomer van Barcelona, zo weet Marca zaterdag te onthullen. De Catalanen schakelen door naar de spits van Chelsea omdat de komst van Robert Lewandowski en/of Erling Braut Haaland steeds onwaarschijnlijker lijkt te worden. Lukaku, die een moeizaam seizoen doormaakt bij the Blues, wordt door de leiding van Barcelona aangemerkt als plan-C.

Volgens Marca hebben directeuren Mateu Alemany en Jordi Cruijff al contact gehad met Federico Pastorello, de zaakwaarnemer van Lukaku, om de mogelijkheden te bespreken. De eventuele komst van de Belgische spits ligt wel gecompliceerd, zo klinkt het vanuit Spanje. Chelsea betaalde vorig jaar 115 miljoen euro voor de aanvaller. De vraagprijs lijkt nu lager te liggen, maar het is nog steeds de vraag of Barcelona in staat is om een fors bedrag neer te leggen voor Lukaku. Voorzitter Joan Laporta werkt achter de schermen hard aan het vergroten van het transferbudget.

De van Internazionale afkomstige Lukaku keerde vorig jaar terug bij Chelsea, waar hij onder Thomas Tuchel geen vaste plaats heeft weten te veroveren. Hij kwam tot dusver tot slechts vijf keer in de Premier League en in de afgelopen twee maanden was de spits geregeld bankzitter. Barcelona hoopt te kunnen profiteren van de situatie bij Chelsea, waar men ook bezig is met nieuwe eigenaren. Lukaku ligt op Stamford Bridge vast tot medio 2026. De ongelukkige aanvaller werd onlangs door GOAL in verband gebracht met een pikante transfer richting AC Milan.

Barcelona legt zich volgens diverse Spaanse media neer bij het feit dat Haaland Borussia waarschijnlijk inruilt voor Manchester City en Real Madrid, clubs die financieel meer te bieden hebben. Lewandowski mag niet zomaar vertrekken bij Bayern München, waar zijn contract volgend jaar zomer afloopt. De topschutter wil zelf niet verlengen en in de tussentijd kijkt Bayern naar een geschikte opvolger.