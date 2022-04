Ibrahimovic: ‘Ik was daar de beste speler ooit, dat bedoel ik niet arrogant’

Zaterdag, 30 april 2022 om 11:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:02

Volgens Zlatan Ibrahimovic ligt is er in de Major League Soccer nooit een betere speler geweest dan hijzelf. De veertigjarige spits speelde in Amerika twee seizoenen bij Los Angeles Galaxy, waar hij met 53 doelpunten in 58 wedstrijden bijna een-op-een liep. Volgens de Zweed bestaat er dan ook geen twijfel over wie de beste speler ooit is die in de Amerikaanse competitie heeft gespeeld. “Ik”, aldus Ibrahimovic tegenover ESPN.

Ibrahimovic ruilde Manchester United in maart 2018 in voor een avontuur in de MLS. Bij LA Galaxy wist de spits geen prijzen te winnen en werd de aanvaller in beide seizoenen tweede op de topscorerslijst, maar volgens Ibrahimovic bestaat er geen twijfel over wie de beste speler ooit is geweest in de Verenigde Staten. “Ik ben de beste speler ooit geweest in de MLS. Dat bedoel ik niet arrogant. Dat is gewoon de waarheid”, aldus de ex-speler van onder meer Barcelona en AC Milan. “Ik ben de MLS erg dankbaar dat ik daar weer kon voelen dat ik leefde. Maar het probleem was dat ik nog te levend was. Ik was te goed voor de hele competitie. Dat is ook wat ik heb laten zien.”

Spijt heeft de aanvaller echter niet van zijn tijd bij de club uit Los Angeles. “Voor mij was de MLS de ideale competitie om weer in te gaan spelen na mijn blessureleed. Ik voelde me beter dan ooit”, is de spits enthousiast over de Amerikaanse competitie. De excentrieke spits liep in april 2017 bij zijn oude club Manchester United in het Europa League-duel tegen Anderlecht een zware knieblessure op. José Mourinho, toen trainer van de Engelse grootmacht, had na die wedstrijd grote twijfels over een eventuele terugkeer van de topscorer aller tijden van het nationale team van Zweden. “Dat zal heel, heel erg moeilijk worden”, zo zei de Portugees. De spits maakte het seizoen daarop zijn rentree voor de Engelse club, maar kwam daarin maar vijf keer in actie, waarna hij een contract bij LA Galaxy tekende.

Volgens Ibrahimovic was het vooral aan hem te danken dat de wedstrijden in de MLS goed werden bezocht. “Mij werd verteld dat de stadions vaak behoorlijk leeg waren, maar ik heb zelf nooit een leeg stadion gezien. Als ik speelde was er zelfs teveel vraag naar kaartjes.” In september 2019 verklaarde Ibrahimovic ook al dat hij de beste speler was die ooit in de MLS heeft gespeeld, al was hij toen nog iets voorzichtiger. “Ik denk dat ik in de twee jaar dat ik hier ben goede dingen, ongelooflijke dingen en perfecte dingen heb gedaan. Ik denk dat ik de beste speler ben die ooit in de MLS heeft gespeeld. En ik maak geen grap”, zei Ibrahimovic na afloop van de wedstrijd tegen Sporting Kansas City. De spits scoorde toen een hattrick in de met 7-2 gewonnen wedstrijd van zijn oude club.