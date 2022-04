Valencia eert Guus Hiddink 30 jaar na verwijderen van nazivlag

Zaterdag, 30 april 2022 om 10:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

Guus Hiddink wordt dit weekeinde rondom de derby tussen Valencia en Levante in het zonnetje gezet voor een actie van dertig jaar geleden. De voormalig coach van de thuisploeg liet in februari 1992 een nazivlag verwijderen bij het uitvak van het Mestalla voorafgaand aan het duel met Albacete. Het stadsbestuur van Valencia is dat nog niet vergeten en heeft Hiddink uitgenodigd om langs te komen aan de Plaza del Ayuntamiento.

"Ik heb meteen 'ja' gezegd", laat Hiddink telefonisch weten aan het Algemeen Dagblad. "Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat we met z’n allen alert blijven. Er zijn dingen die je als samenleving nooit moet tolereren. Zo zag ik het toen. En zo zie ik het nog." De 75-jarige coach kan het voorval uit 1992 nog scherp voor de geest halen. "Vanuit mijn ooghoek zag ik dat daar een vlag hing. Rood, met in het witte middenvlak een groot hakenkruis, onmiskenbaar de vlag van Nazi-Duitsland. Ik ben naar onze teammanager gelopen en zei: laat een suppoost die vlag weghalen. Ik riep ook: anders ga ik het veld niet op!"', brengt Hiddink in herinnering.

Na afloop gaat het niet over het 1-1 gelijkspel van Valencia, maar over het verwijderen van de door Hiddink gehekelde vlag. Toenmalig voorzitter Arturo Tuzon is woedend over de actie van de Nederlandse coach. "Hij was nog steeds woedend. ‘Waar bemoei jij je mee? Jij moet alleen over voetbal nadenken’. Dat soort teksten kreeg ik naar mijn hoofd. Het was een zeer conservatieve man. ‘Toch moeten we hier onze ogen niet voor sluiten voorzitter’, was mijn reactie. Ík kies in elk geval partij en keur dit af", aldus Hiddink.

Hiddink kreeg destijds complimenten voor zijn ingrijpen, maar er kwamen ook dreigementen binnen. "Ik heb destijds niet nagedacht over consequenties", geeft de huidige technisch directeur van Curaçao toe. "Ik wilde niet passief zijn. Het waren jonge mensen die die vlaggen ophingen. Ze zullen lang niet allemaal hebben beseft wat het met andere mensen doet om die symbolen te zien. Maar toch... En bedreigingen, ja, die waren er wel ja. Maar dat bleef gelukkig klein. Het werd ook nooit fysiek bedreigend."