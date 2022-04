Mauro Júnior: ‘Ik zou het een eer vinden, maar ben nu met PSV bezig’

Zaterdag, 30 april 2022 om 08:41 • Rian Rosendaal

Mauro Júnior is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde in de verdediging van bekerwinnaar PSV. De veelzijdige vleugelverdediger is gelukkig met zijn rol in Eindhoven en denkt dan ook niet aan een voortijdig vertrek uit het Philips Stadion. De eindzege in de TOTO KNVB Beker smaakt naar meer voor de 22-jarige verdediger die tot medio 2025 vastligt bij PSV.

"Ik wil me als back verder ontwikkelen en met PSV nog meer prijzen winnen", benadrukt Mauro in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. Of de Braziliaanse nationale ploeg op termijn in beeld komt kan de PSV'er nu nog niet zeggen. "Ik zou het een eer vinden, maar ben nu met PSV bezig en we zien later wel of er iets bij komt. Als alles meezit, krijg ik in juni of juli ook een Nederlands paspoort, omdat ik hier dan al vijf jaar ben. Dat is voor later. Eerst wil ik uitbouwen wat ik nu aan het doen ben", aldus de speler met drie jeugdinterlands voor Brazilië achter zijn naam.

Normaal gesproken meldt Mauro zich na de zomerstop weer bij PSV, dat dan onder leiding staat van Ruud van Nistelrooij. "Waar ik volgend seizoen speel? Ik heb hier nog een lang contract en ben heel gelukkig. Gebeurt er niks geks, dan ben ik gewoon hier. Ik blijf blij met elke minuut dat ik het shirt van PSV mag dragen. Het is de club waar ik groot ben geworden en dat ik hier een prijs mocht winnen, is iets waar ik al van droomde toen ik als kleine jongen in Nederland kwam", aldus de rechtsback, die naar eigen zeggen veel te danken heeft aan de vertrekkende Roger Schmidt.

"Voor Roger zijn alle spelers even belangrijk en dat vind ik een mooi uitgangspunt", vervolgt de dankbare PSV-verdediger. "Ik heb veel aan hem te denken en heb ook gezien dat andere spelers hun kansen kregen en grepen, omdat voor Roger dus niet alleen de eerste elf spelers tellen." Mauro is met PSV in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Willem II van zondagmiddag.