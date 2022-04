Kieft waarschuwt: ‘Slot zou gek zijn als hij daartoe besluit in Frankrijk’

Zaterdag, 30 april 2022 om 06:51 • Rian Rosendaal

Wim Kieft heeft donderdagavond als analist enorm genoten van het spel van Cyriel Dessers tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League. De oud-aanvaller, die als analist aanwezig was in De Kuip, durft de aanvalsleider van Feyenoord zelfs een 'Europees fenomeen' te noemen. Kieft adviseert daarnaast trainer Arne Slot om niet de verdedigende stellingen te betrekken in de returnwedstrijd in Marseille van donderdag.

"Cyriel Dessers ontpopt zich dit seizoen als een waar Europees fenomeen voor Feyenoord", schrijft Kieft in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. "Hij zit in een dusdanige flow dat bijna iedere bal erin vliegt. Al had hij zelfs viermaal kunnen scoren in plaats van tweemaal. Die hakbal van Luis Sinisterra bij Dessers eerste doelpunt was trouwens niet verkeerd", verwijst hij naar de fraaie 1-0 van de Belgische spits tegen Marseille. Kieft is tevens onder de indruk van de prestaties van Tyrell Malacia, ondanks het feit dat hij hem geen 'grote en sterke verdediger' vindt.

"Hij compenseert dit met snelheid en inzicht. Omdat hij nogal een driftige speler is, die het liefst alles in hoog tempo wil uitvoeren, leed hij te veel balverlies in de opbouw. Intussen is Malacia rustiger aan de bal geworden, kiest hij de goede momenten beter en is zo van veel meer waarde voor Feyenoord", aldus Kieft, die Marseille desondanks sterk zag terugkeren in De Kuip na de 2-0 achterstand. "Je zou als Feyenoord kunnen overwegen om met die wetenschap iets defensiever te gaan spelen tijdens de return in Frankrijk. Toch zou Slot gek zijn als hij daartoe besluit", krijgt de Feyenoord-coach als advies mee.

"De kracht en kwaliteit van zijn ploeg zit in de gekozen agressieve offensieve speelwijze", legt Kieft nader uit. "Iedere speler weet wat van hem wordt verlangd en welke taken hij moet uitvoeren. Dat moet Feyenoord niet loslaten. Je geeft ruimtes weg en bent kwetsbaar in de counter, maar dat weegt niet op tegen de voordelen van de gekozen speelwijze door Slot. Het kan niet anders of de return biedt opnieuw een hoop spektakel." Het returnduel in Marseille begint donderdag om 21.00 uur. Mocht Feyenoord de finale bereiken, dan wacht een confrontatie tegen AS Roma of Leicester City. Die clubs kwamen donderdag tot een 1-1 gelijkspel in Engeland.