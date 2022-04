Quinten Timber: ‘Jurriën gaat straks ‘Kevin De Bruyne’ tegen me schreeuwen’

Vrijdag, 29 april 2022 om 23:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:42

Quinten Timber won vrijdagavond voor het eerst in zeven wedstrijden weer eens met FC Utrecht in de Eredivisie. De twintigjarige middenvelder blonk uit tegen NEC (1-0) en is uiteraard erg blij met de drie punten, maar baalt van twee enorme kansen die hij miste. "Ik had zelf moeten scoren om het wat makkelijker te maken", aldus Timber voor de camera bij ESPN.

Timber was vanaf de middenlinie regelmatig de spil in het aanvalsspel bij FC Utrecht en dribbelde zich in de 27ste minuut schitterend naar een eigen kans. De voormalig Ajacied stuurde in een lange rush twee tegenstanders het bos in, maar in het strafschopgebied ging het mis. "Ik wil hier eigenlijk iets te ver door dribbelen, terwijl wat je eigenlijk moet doen, een beetje Kevin De Bruyne-achtig: wanneer je ruimte hebt, gewoon afwerken. Dat zegt mijn broertje altijd. Als ik straks thuiskom weet ik zeker dat Jurriën tegen me gaat schreeuwen dat ik niet afwerk." Quinten Timber en zijn tweelingbroer Jurriën, actief voor Ajax, wonen nog bij hun moeder en slapen bovendien samen op een zolderkamer.

Kevin De Bruyne - afwerken = @QuintenTimber ?? "Als ik thuis kom gaat @JurrienTimber mij sowieso schreeuwen" pic.twitter.com/P9AqwJpKjf — ESPN NL (@ESPNnl) April 29, 2022

Onder Rick Kruys, die het over heeft genomen van René Hake, heeft Timber een iets aanvallendere rol op het middenveld. "Ik moet zeggen, ik denk dat ik het team vooral de afgelopen wedstrijden, waarin ik iets hoger op het veld sta en vaker in de zestien kom, vaker heb kunnen helpen. Met goals of assists, vandaag ook weer eigenlijk." Maar soms dribbelt hij te lang door, erkent Timber. "Dat is echt een verbeterpunt. Mike (van der Hoorn, red.) zegt dat ook steeds: 'Je wil gewoon dribbelen over die lijn.' Nee, ik moet gewoon afwerken bij die twee kansen."

Timber kwam dit seizoen tot 2 goals en 4 assists in 29 competitieduels voor Utrecht, maar wil zijn productie gaan vergroten. "Het moet beter, en ik werk eraan. In de jeugd was mijn afwerking wisselvallig. Ik heb een goed schot, op training is het vaak wel goed, nu nog in de wedstrijden. Je ziet hoe vaak ik in de zestien kom en de kans krijg, dan wil je het ook gewoon goed doen." Fresia Cousiño stelt dat sommige middenvelders ook zonder doelpunten kunnen uitblinken. "Ik snap wat je zegt, Frenkie de Jong is bijvoorbeeld super goed in het voetballen, maar ik wil graag dat extra beetje geven", reageert Timber.