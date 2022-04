Fenomenale vrije trap via onderkant lat bezorgt Sevilla hoofdpijn

Vrijdag, 29 april 2022 om 23:08 • Laatste update: 23:13

Sevilla is er in eigen huis niet in geslaagd Cádiz opzij te zetten. De ploeg van trainer Julen Lopetegui kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Youssef En-Nesyri, maar zag de bezoekers in de tweede helft dankzij een heerlijke vrije trap van Lucas Pérez langszij komen: 1-1. Sevilla is nog altijd niet zeker van een Champions League-ticket, maar heeft als nummer twee van LaLiga wel een voorsprong van zeven punten op nummer vijf Real Betis. Cádiz loopt een punt weg van de degradatieplekken en heeft nu een voorsprong van twee punten op nummer achttien Granada, dat nog een duel tegoed heeft.

Sevilla kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong doordat En-Nesyri een corner van Papu Gómez knap via de binnenkant van de paal binnen wist te koppen: 1-0. In de zestiende minuut vond een eerbetoon plaats aan Antonio Puerta. De Spanjaard overleed in 2007 op 22-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. In een wedstrijd van zijn club Sevilla zakte hij op het veld ineen. Het publiek klapte massaal voor de oud-speler van Sevilla.

Goooooooal En-Nesyri! ????? Sevilla komt al snel op voorsprong tegen Cádiz: Youssef En-Nesyri kopt prima raak ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaCádiz pic.twitter.com/lQUoI96P18 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2022

Het was vervolgens Cádiz dat dichtbij de gelijkmaker was, maar Luis Hernández zag zijn inzet gekeerd worden door Jules Koundé nadat Yassine Bounou compleet mistastte bij een hoekschop van de bezoekers. Erik Lamela probeerde zijn landgenoot aan de andere kant te kloppen door naar binnen te trekken en op doel te schieten. Jeremías Ledesma bracht redding. Het spel golfde op en neer en Pérez zag de bal voor zijn voeten belanden en haalde van dichtbij uit. Bounou wist de inzet met een knappe redding tot hoekschop te promoveren. Gómez zorgde vlak voor rust nog met een knal vanaf de rand van het zestienmetergebied voor gevaar, maar zijn schot ging recht op Bounou af. Zodoende zocht de thuisploeg met een 1-0 voorsprong de kleedkamer op.

In de tweede helft bleef de wedstrijd op en neer golven zonder dat het lange tijd tot grote kansen voor beide clubs leidden. Koundé zag een duikeling in de zestien beloond worden met een gele kaart in plaats van een strafschop. Lucas Pérez ging aan de overzijde achter een vrije trap van 25 meter staan en krulde de vrije trap op prachtige wijze via de onderkant van de lat in het doel: 1-1. Een paar minuten na de gelijkmaker claimden de bezoekers tevergeefs een strafschop, nadat de bal op een arm van Koundé belandde. Sevilla was op zoek naar de winnende treffer en kwam drie minuten voor tijd nog dichtbij, maar En-Nesyri wist zijn voet niet goed genoeg achter de bal te zetten na een hoekschop en zag zijn inzet in de handen van Ledesma belanden.