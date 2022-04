FC Emmen grijpt titel in Keuken Kampioen Divisie met miniem smetje

FC Emmen is vrijdagavond voor de eerste keer in zijn historie kampioen van de Keuken Kampioen Divisie geworden. Het werd voor de ploeg van Dick Lukkien desondanks een avond met een kleine nasmaak, want op bezoek bij FC Eindhoven werd verloren: 1-0. Omdat achtervolger FC Volendam verrassend onderuitging bij FC Dordrecht (3-2), wordt Emmen alsnog gehuldigd. Zowel de nummer één als twee was al verzekerd van promotie naar de Eredivisie.

FC Eindhoven - FC Emmen 1-0

Al na twee minuten konden de thuissupporters in het Jan Louwers Stadion juichen. Maarten Peijnenburg verstuurde een uitstekende pass op Jasper Dahlhaus, die Michael Brouwer in de lange hoek klopte: 1-0. Het spel golfde daarna op en neer en FC Emmen kreeg in de tiende minuut dé kans op de gelijkmaker. Reda Kharchouch kreeg de bal in vrijheid niet achter Nigel Bertrams, die met de voet redde. Aan de overzijde verprutste Charles-Andreas Brym een kwartier later een één-op-één met Brouwer. Na rust nam Emmen verder de overhand en was Kharchouch dichtbij met een achterwaartse kopbal, waarop Bertrams attent reageerde. Emmen kreeg het niet voor elkaar om een punt te pakken en kon zo niet op eigen kracht de titel binnenhalen en moest na het laatste fluitsignaal wachten op het bevrijdende bericht uit Dordrecht dat Volendam had verloren.

FC Emmen ontvangt de schaal uit handen van Evert ten Napel!??#deontknoping pic.twitter.com/X6k2FfxVRD — ESPN NL (@ESPNnl) April 29, 2022

FC Dordrecht - FC Volendam 3-2

De thuisploeg begon met veel vertrouwen aan de ontmoeting met Voldendam en kwam na diverse gemiste kansen op voorsprong in de 25ste speelminuut. Het was Mauro Savastano die op aangeven van Christian Conteh de openingstreffer verzorgde. Tien minuten voor het rustsignaal bouwde Dordrecht de voordelige marge nog verder uit. Wederom was het Conteh die voor het voorbereidende werk zorgde, terwijl Stijn Meijer de bal, na het passeren van doelman Filip Stankovic, in het lege doel legde: 2-0. Hoewel Volendam twee minuten later via Robert Mühren voor de aanslutingstreffer zorgde, slaagde Dordrecht er toch nog in om de marge van twee doelpunten op slag van het rustsignaal te herstellen. Pascu maakte zijn eerste treffer van het seizoen een fraai afstandsschot: 3-1. In het tweede bedrijf was Volendam de bovenliggende partij en maakte Francesco Antonucci nog de 3-2, maar een nederlaag konden de bezoekers niet meer voorkomen.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, nam de kampioenschaal vrijdagavond mee naar Eindhoven.

MVV Maastricht - Jong Ajax 1-0.

Jong Ajax verscheen ditmaal zonder grote namen als Mohamed Ihattaren, Mohamed Daramy en Mohammed Kudus, die vier dagen eerder nog VVV-Venlo oprolden. Zonder die namen hadden de Amsterdamse beloften het lastig tegen MVV, dat na een kwartier wel geluk had dat Christian Rasmussen van dichtbij naast schoot. Vlak voor rust maakten de Limburgers de openingstreffer, toen Donny Warmerdam de bal niet opruimde in het strafschopgebied van Jong Ajax en Mitchy Ntelo profiteerde: 1-0. Na rust waren de meeste kansen voor MVV, maar de grootste voor de Ajacieden. Ar'Jany Martha schoot van drie meter op Romain Matthys. Aan Maastrichtse zijde werd Toshio Lake na een fraaie dribbel afgestopt door een redding van Calvin Raatsie.

FC Emmen pakt de eerste titel ooit in het betaalde voetbal ??#DeOntknoping pic.twitter.com/0Qf6bPXWQ2 — ESPN NL (@ESPNnl) April 29, 2022

ADO Den Haag - Almere City FC 1-0

De eerste grote kans van de wedstrijd werd genoteerd in de twintigste speelminuut. Felipe Pires kwam dicht bij een treffer na een fraai schot, maar zijn poging belandde via de vingertoppen van doelman Nordin Bakker op de paal. In de rebound ontbrak het bij Boy Kemper aan fortuin in de afronding. In het tweede bedrijf toonde Almere City, dat voor rust nauwelijks in het schouwspel voorkwam, een teken van leven. Ilias Alhaft verzuimde om doelman Hugo Wentges van dichtbij te verschalken. Uiteindelijk werd de ban twintig minuten voor tijd gebroken. Na een voorzet van Kemper maakte Thomas Verheydt met een kopbal zijn dertigste treffer van het seizoen: 1-0. Aan de stand op het scorebord kwam in het restant van de wedstrijd geen verandering meer.

NAC Breda - TOP Oss 3-0

NAC zette de provinciegenoot in eigen stadion vanaf de eerste minuut onder enorme druk. De Bredanaren hadden even geduld nodig, maar kwamen na ruim een half uur aan de leiding. Kaj de Rooij dribbelde schitterend langs vier tegenstanders en werd aangetikt, waarna Welat Cagro uit de daaropvolgende strafschop scoorde: 1-0. Direct daarna deed ook Boris van Schuppen een duit in het zakje. De aanvallende middenvelder ontving de bal aan de linkerzijde van de zestien, kapte zijn tegenstander uit en prikte binnen: 2-0. Ook na rust waren veruit de meeste kansen voor NAC, dat in de slotfase de paal raakte via Odysseus Velanas. De middenvelder kwam alsnog tot scoren dankzij Van Schuppen, die aflegde aan Velanas. Een kapbeweging was vervolgens voldoende om doelman Norbert Alblas te kloppen: 3-0.

De Graafschap - Jong PSV 1-1

De thuisploeg opende de score al na acht minuten, toen Danny Verbeek uit een corner op de rand van de zestienmeter Jari Schuurman vond. De middenvelder zag zijn schot langs alles en iedereen in de verre hoek rollen: 1-0. Het was PSV'er Johan Bakayoko die na een knappe actie vanaf rechts naar binnen sneed, maar zijn gekraakte schot net naast het doel van Hidde Jurjus zag verdwijnen. Na rust was Bakayoko wel trefzeker. De Belg kon de bal na een uitstekende aanval van Jong PSV bij de tweede paal voor een leeg doel binnentikken en zijn ploeg daarmee op gelijke hoogte met de Graafschap brengen: 1-1. Jasper van Heerten dacht de thuisploeg weer op voorsprong te zetten, maar zijn inzet van de rand van het strafschopgebied raakte alleen de linkerpaal. De thuisploeg was naarstig op zoek naar de winnende treffer, maar wist deze niet meer te maken.

Jong AZ - Helmond Sport 0-1

Helmond Sport zorgde voor de eerste gevaarlijke momenten, maar zowel Dylan Seys als Thomas Beekman wist zijn kans niet te benutten. Jong AZ kreeg daarna via Zico Buurmeester een kans, maar Mike Havekotte wist redding te brengen op de inzet van de negentienjarige middenvelder. Jelle Goselink leek na slordig balverlies van Jong AZ de uitploeg op voorsprong te zetten, maar stuitte op doelman Sem Westerveld, die daarna ook redding bracht op een inzet van dichtbij van Seys. Buurmeester kreeg na rust binnen een paar minuten meerdere kansen, maar zag zijn schot telkens gekeerd worden door een tegenstander. Lang leek het erop dat er niet gescoord ging worden, maar na 83 minuten kopte Jules Houttequiet raak namens de bezoekers.

Telstar - Jong FC Utrecht 1-3

Na een kans voor Telstar via Giovani was het aan de overzijde namens Jong Utrecht wel raak. Derensili Fernandes Sanches kon eenvoudig binnentikken na een goede individuele actie van Mees Rijks: 0-1. Beide ploegen wisten verder geen grote kansen te noteren en dus begonnen de bezoekers met een voorsprong aan de tweede helft. Het duurde lang voor de thuisclub kon juichen, maar in de tachtigste minuut was het zover. Rashaan Fernandes kon van dichtbij binnentikken nadat de bal na een vrije trap voor zijn voeten belandde: 1-1. Lang kon Telstar echter niet genieten van de goal, want een minuut later verraste Mohamed Mallahi de doelman in de korte hoek: 1-2. Gesterkt door de goal gingen de bezoekers op zoek naar de beslissing, en die kwam er ook. Drie minuten voor tijd zag Abdel Mounaim El Ouazzane de bal tergend langzaam over zijn eigen doellijn verdwijnen: 1-3.

VVV-Venlo - Excelsior 2-2

Nick Venema kreeg namens VVV na een paar minuten al een grote kans, maar schoot voorlangs. Aan de kant van Excelsior, waar topscorer Thijs Dallinga niet bij de selectie zat, lukte het Reuven Niemeijer niet om in twee instanties zijn ploeg op voorsprong te zetten. Na ruim twintig minuten kon Venema zijn voet net niet tegen een voorzet zetten. Ondanks kansen over en weer voor onder meer Marouan Azarkan en Joeri Schroijen wisten beide ploegen voor rust niet tot scoren te komen. Na rust wist Schroijen zijn kans wel te benutten, door doelman Pascal Kuiper na een steekbal te omspelen en de bal in een leeg doel te werken. Excelsior dacht na een uur spelen een vrije trap te krijgen, maar kreeg deze niet en zag VVV de score in de tegenstoot via Schroijen bijna verdubbelen. De aanvaller trof echter de lat. In de zeventigste minuut was het dan toch raak voor VVV. Simon Janssen vond Sven Braken met een heerlijke voorzet vanaf links, waarna de aanvaller simpel raak kon koppen. In de 83ste minuut bracht Couhaib Driouech de spanning terug in de wedstrijd. Gesterkt door de treffer gingen de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker en vonden deze diep in blessuretijd door een doelpunt van Azarkan.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 37 25 5 7 37 80 2 FC Volendam 37 21 11 5 28 74 3 FC Eindhoven 37 21 7 9 26 70 4 ADO Den Haag 37 22 7 8 26 67 5 Excelsior 37 19 8 10 25 65 6 Roda JC Kerkrade 37 17 12 8 26 63 7 Jong Ajax 37 18 8 11 19 62 8 NAC Breda 37 16 10 11 15 58 9 De Graafschap 37 15 10 12 9 55 10 FC Den Bosch 37 14 4 19 -19 46 11 VVV-Venlo 37 13 6 18 -15 45 12 Jong PSV 37 11 10 16 -2 43 13 Almere City FC 37 11 8 18 -9 41 14 TOP Oss 37 11 8 18 -13 41 15 Jong AZ 37 11 6 20 -14 39 16 Jong FC Utrecht 37 11 5 21 -23 38 17 FC Dordrecht 37 10 8 19 -24 38 18 MVV Maastricht 37 11 4 22 -33 37 19 Telstar 37 8 11 18 -26 35 20 Helmond Sport 37 8 6 23 -33 27