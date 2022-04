Fenerbahçe houdt strijd om Turks kampioenschap gaande

Fenerbahçe heeft de titelstrijd in Turkije vrijdagavond in leven gehouden. De ploeg van Ismail Kartal had tegen Gaziantep een overwinning nodig om Trabzonspor van het kampioenschap te houden en slaagde daar ook in: 3-2. Nummer twee Fenerbahçe staat drie wedstrijden voor het einde acht punten achter op Trabzonspor, dat zelfs nog vier duels te spelen heeft.

Een lange pass van Nazim Sangaré stelde Diego Rossi in staat om al in de vijfde minuut met de bal aan de voet richting de doelman van Gaziantep te gaan. De vleugelspits van Fenerbahçe vond vanuit de rechterzijde van het strafschopgebied de verre hoek: 1-0. De thuisploeg claimde enkele minuten later een penalty na een handsbal, maar kreeg die niet. Serdar Dursun miste kort voor rust een enorme kans op 2-0 na een goede bal van Mert Hakan Yandas.

Kort na rust kreeg Fener alsnog een strafschop, toen Dursun onderuit werd getackeld door Sarper Baris Saka. De spits raakte vanaf de stip tot zijn eigen verbijstering de lat, maar kwam vijf minuten later alsnog tot scoren. Dursun liep vrij bij de eerste paal en kon zo een lage voorzet van Yandas intikken: 2-0. Minder dan 120 seconden daarna, in de 64ste minuut, stond de defensie van Fenerbahçe niet goed opgesteld. Angelo Sagal mocht in vrijheid aannemen in het strafschopgebied en bracht Gaziantep terug: 2-1.

De wedstrijd werd acht minuten voor tijd beslist door Miha Zajc, die in het strafschopgebied aan de bal kwam en met een overtuigende kapbeweging zijn tegenstander het bos in stuurde. Een schot in de verre hoek leverde vervolgens 3-1 op. Diep in blessuretijd, die wederom aanzienlijk was, moest Fenerbahçe een tweede treffer incasseren. Alexandru Maxim schoot een strafschop binnen: 3-2.