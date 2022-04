Hélène Hendriks wordt bedreigd; politie adviseert haar te zwijgen

Vrijdag, 29 april 2022

Hélène Hendriks heeft serieuze bedreigingen ontvangen vanwege haar banden met de vaste tafelgasten van VI Vandaag. In de talkshow HLF8 van SBS 6 vertelt de presentatrice dat de politie haar geadviseerd heeft om niet te reageren op het kaarsincident rond Johan Derksen.

Direct bij de opening van het programma wordt het afscheid van het VI Vandaag besproken. Voordat Hendriks dieper ingaat op het nieuws, komt de presentatrice plotseling met een mededeling. “Misschien goed om vooraf aan te geven: ik zal niet te veel mijn mening geven hierover. Dat is eigenlijk op last van de politie omdat er een stevig dreigement ligt. Zij hebben dringend advies gegeven om mij iets afzijdig te houden. Ik heb natuurlijk een redelijke link naar VI.”

Haar mening zal ze desalniettemin in de toekomst nog wel gaan geven, maar op dit moment lijkt het Hendriks beter om te zwijgen. “Mijn mening zal ik ook echt wel een keer geven en ik laat me ook absoluut niet de mond snoeren, maar ik denk dat ik soms even verstandig moet zijn. Dus hierbij laat ik dat bij jullie.”

Verder geeft ze te kennen niet de enige te zijn die dreigement ontvangt. “Wat ik overigens wel wil zeggen, al ga ik dan nu ook wel weer te ver: Johan is echt een heel goede en fijne collega van mij en ik zal echt nooit een collega afvallen. Dat wil niet zeggen dat ik zijn uitglijder goedkeur. Daar heeft hij zelf ook al genoeg over gezegd, maar ik wil dat toch even kenbaar maken”, aldus Hendriks.