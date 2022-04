Verweij meldt impact van vertrek Ten Hag op contractsituatie van twee spelers

Vrijdag, 29 april 2022 om 21:01 • Mart van Mourik

Het vertrek van Erik ten Hag bij Ajax is van invloed op de nabije toekomst van zowel Kenneth Taylor als Naci Ünüvar. In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat Mike Verweij weten dat de onderhandelingen tussen Ajax en Ünüvar over een contractverlenging in een stroomversnelling zijn geraakt sinds het vertrek van Ten Hag is aangekondigd. Ook zal de keuze voor de opvolger van de huidige coach van de Amsterdammers impact hebben op de beslissing van Taylor om al dan niet bij te tekenen.

“Kenneth Taylor vond ik op bezoek bij NEC (0-1 winst) erg goed spelen”, opent Verweij. “Maar bij Ten Hag heeft hij heel weinig kansen gehad, terwijl hij al naar Juventus en naar andere grote clubs kon toen hij zijn eerste profcontract bij Ajax tekende. Voor die jongen is het natuurlijk wel essentieel om te weten wie de trainer wordt, mocht hij willen verlengen. Het is natuurlijk belangrijk of de trainer het in hem ziet zitten.”

“Kijk, als er weer een trainer komt die zijn ontwikkeling stagneert... In principe moet je wel uitgaan van je eigen krachten als speler. Maar als je vindt dat je ontwikkeling is geremd door de vorige trainer en er komt wéér een trainer die het niet in je ziet zitten, dan moet je misschien toch ook een keer voor jezelf gaan kiezen”, besluit Verweij. Taylor, die nog een verbintenis heeft tot medio 2024, kwam in het huidige Eredivisie-seizoen tot negen optredens. Ook heeft de exit van Ten Hag naar verwachting positieve gevolgen voor Ünüvar, wiens contract in juni 2023 afloopt.

“Het is heel gek dat Ünüvar niet speelt, want hij heeft bij Jong Ajax de beste statistieken ooit afgelegd”, vervolgt Verweij. “Maar hij komt gewoon totaal niet in de plannen van Ten Hag voor. Hij mag zelfs niet eens meetrainen, in ieder geval niet structureel. Dat vind ik heel gek, maar dat is misschien een blind vlekje van Ten Hag. Maar Ajax ziet het wél in hem zitten. Vanaf het moment dat bekend werd dat Ten Hag zou vertrekken, zijn de gesprekken in een stroomversnelling geraakt. Er zijn meerdere gesprekken geweest in de intentie van beide partijen is dat Ünüvar verlengt. Hij heeft een aanbieding voor een meerjarig contract en de verwachting is dat club en speler daar wel uit gaan komen.”