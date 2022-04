Eén club levert de beste speler én trainer in de vierde periode van KKD

De winnaars van de individuele Bronzen Kampioensschilden van de vierde periode van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. FC Emmen-aanvaller Rui Mendes werd voorafgaand aan het treffen met FC Eindhoven verkozen tot beste speler van de vierde periode. Zijn trainer Dick Lukkien ontving de prijs voor beste trainer. Bij tegenstander FC Eindhoven stond met Nigel Bertrams de beste keeper van de vierde periode onder de lat, terwijl Benjamin Bouchouari werd aangemerkt als grootste talent van de vierde periode.

De uitslagen van de verkiezingen beste speler en beste keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de supporters. Mendes verzamelde in totaal de meeste stemmen en ontvangt daarom het Bronzen Kampioensschild als beste speler. Hij troefde daarmee Thomas Verheydt (ADO Den Haag), Patrick Pflücke en Dylan Vente (beiden Roda JC) af. Mendes scoorde in de afgelopen zeven wedstrijden zeven keer, wat hem tot favoriet voor de uitverkiezing maakte.

Bertrams is dus verkozen tot beste keeper van de vierde periode. De doelman werd in de derde periode ook al genomineerd voor de uitverkiezing, maar hij werd toen afgetroefd door Michael Brouwer van FC Emmen. Nu wint de in Best geboren Bertrams de prijs dus wel. Hij bleef in de verkiezing voor op concurrenten Nordin Bakker (Almere City), Hugo Wentges (ADO Den Haag) en Wouter van der Steen (FC Den Bosch)

Naast de eretitels beste speler en beste keeper zijn er ook Bronzen Kampioensschilden te verdelen in de categorieën beste talent en beste trainer. Bouchouari is op basis van zijn prestaties bij Roda JC in de afgelopen periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het beste talent. Hij treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Johan Bakayoko en Max de Waal, die eerder dit seizoen dezelfde eretitel wonnen. Het Bronzen Kampioensschild voor beste trainer van de eerste periode gaat naar Lukkien. De oefenmeester kende een uitstekende vierde periode en promoveerde met FC Emmen na een jaar afwezigheid terug naar de Eredivisie.