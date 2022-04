Pasveer: ‘Waarom Ajax ineens veel goals incasseert? Zeg ik niet, te makkelijk'

Vrijdag, 29 april 2022 om 19:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:58

Remko Pasveer denkt dat Ajax een nieuw record had kunnen vestigen als hij niet geblesseerd was geraakt. Totdat de sluitpost eind februari geblesseerd raakte, incasseerde Ajax slechts vijf treffers in de Eredivisie. Nadien liep het aantal tegendoelpunten in de competitie op tot vijftien. Het record van minste tegentreffers in een Eredivisie-seizoen staat nog altijd op naam van FC Twente, dat in het seizoen 1972/72 slechts dertien goals incasseerde. In het Youtube-programma Bij Andy in de auto noemt de sluitpost het ‘bizar’ dat Ajax nu zó vaak ballen uit het net moet vissen.

“Het ging echt goed hè?”, refereert van der Meijde aan de goede reeks die Ajax neerzette met Pasveer onder de lat. “Zeventien keer de nul in twintig wedstrijden”, zo haalt de doelman de statistiek erbij om de indrukwekkende reeks te benadrukken. Ajax wist in zeventien wedstrijden van de twintig wedstrijden met Pasveer op doel een ‘clean sheet’ te behouden. “Ik denk ook echt dat als ik niet geblesseerd was geraakt we echt een gooi naar het record hadden gedaan”, aldus de doelman. “Het record stond volgens mij op dertien tegengoals. Jaren zeventig dacht ik. Maar toen raakte ik geblesseerd en was eigenlijk de hele dynamiek achterin weg. Je moet veranderen natuurlijk. Andere keeper, andere vastigheden.”

Na de blessure van Pasveer verving André Onana de doelman onder de lat bij de Amsterdammers. Met de Kameroense goalie wist de ploeg echter nog maar één keer de nul te houden en kreeg Ajax in acht competitiewedstrijden met Onana op doel elf doelpunten tegen. “Zeventien keer de nul in twintig wedstrijden is echt bizar.” Van der Meijde concludeert dat de defensie van Ajax in het laatste deel van het seizoen minder stabiel is. “Dat moet een reden hebben. Vul jij het maar in. Ik weet het al, maar ik zeg het niet”, reageert de oud-voetballer lachend. “Nee dat is te makkelijk. Gekscherend zeg je het weleens, maar dat is te makkelijk”, besluit Pasveer.

Met Pasveer onder de lat leek Ajax hard op weg om het record van ploeg met het minste aantal tegendoelpunten in één seizoen te verbreken, dat nog altijd op naam staat van FC Twente. De Tukkers wisten in het seizoen 1970/71 slecht dertien doelpunten tegen te krijgen en hebben het record, mede door de slechte reeks van Ajax in de afgelopen weken, ruim vijftig jaar later nog altijd in handen. Overigens hebben de Amsterdammers nog wel veruit het minste aantal tegentreffers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord staat op wat dat betreft tweede met 29 tegentreffers.