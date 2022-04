‘Publiek geheim’ onthuld: ‘Ajax wilde steunpilaar van Feyenoord wegkapen’

Vrijdag, 29 april 2022 om 19:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

Tyrell Malacia stond hoog op het verlanglijstje van Marc Overmars, zo onthullen Valentijn Driessen en Mike Verweij vrijdagavond. Tijdens de nabeschouwing op het Conference League-duel tussen Feyenoord en Olympique Marseille (3-2) concluderen de journalisten logischerwijs dat diverse Feyenoord-spelers zich dankzij de goede prestaties in de kijker van topclubs spelen. Naast Luis Sinisterra en en Orkun Kökçü laten Verweij en Driessen ook de naam van Malacia vallen. Laatstgenoemde zou eerder bovenaan het verlanglijstje van Overmars, voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax, hebben gestaan.

“Of er naast Kökçü en Sinisterra nog meer namen op de lijstjes van topclubs staan? Nou, ik denk Malacia ook wel”, opent Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Volgens mij wilde Overmars een poging wagen om Malacia binnen te halen”, vult Driessen zijn collega aan. “Hij stond nog hoger op de lijst van Overmars dan Wijndal. Ik niet dat het nu nog gaat gebeuren. Nu denk ik wel dat Wijndal bovenaan het lijstje staat.”

“Het is echt een publiek geheim: Overmars was heel erg gecharmeerd van Malacia”, vervolgt Verweij. “Net als Erik ten Hag overigens. Ze hebben het ook met Berghuis aangedurfd. Maar ik denk niet dat het heel verstandig is voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar om te beginnen met een overval bij Feyenoord.” Voorlopig nemen Hamstra en Huntelaar bij Ajax de honneurs waar voor de vertrokken Overmars. Driessen voegt er met een knipoog aan toe dat Arne Slot de eerste naam is de weggeplukt moet worden bij Feyenoord.

Op een serieuze toon vertelt Verweij dat er momenteel geen nieuws is over de eventuele interesse van Ajax in de diensten van de trainer van Feyenoord. “De enige ontwikkeling is dat het oorverdovend stil is. Achter de schermen wordt er wel heel hard gewerkt aan het vinden van een geschikte opvolger van Erik ten Hag. Er wordt gewoon tijd genomen, omdat ze die tijd ook hebben. Maar Schreuder staat er wel heel goed op en hij is de voornaamste kandidaat. Er wordt wel met anderen gepraat, ook omdat je een breed beeld moet hebben voor de toekomst. Maar ik denk dat ze uiteindelijk bij Schreuder uitkomen”, besluit de journalist.