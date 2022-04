‘Bale gaat één stap te ver bij Ancelotti en moet vrezen voor harde sanctie’

Vrijdag, 29 april 2022 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

Gareth Bale heeft zijn hand overspeeld bij Carlo Ancelotti, zo meldt journalist Carlos Rodríguez van Onda Madrid. De 32-jarige aanvaller van Real Madrid heeft zich vlak voor de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Espanyol afgemeld bij zijn coach, die juist nu een beroep op de Welshman wilde doen. Volgens Rodríguez overweegt Ancelotti 'sancties' tegen Bale, die aan het eind van het seizoen vertrekt en in verband gebracht wordt met de Major League Soccer.

Real Madrid heeft een straatlengte voorsprong op de achtervolgers en kan zaterdag tegen Espanyol voor de 35ste keer in de clubhistorie landskampioen worden. Toch gaat de aandacht in de Spaanse hoofdstad vooral uit naar de Champions League, waarin Manchester City komende woensdag op bezoek komt voor de return van de halve finale. Ancelotti kondigde vrijdag op de persconferentie aan tegen Espanyol de nodige spelers te zullen gaan sparen, om zo fit mogelijk aan de aftrap te verschijnen tegen City, dat deze week het heenduel met 4-3 won.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Karim Benzema en Vinícius Júnior zouden rust kunnen krijgen, afhankelijk van hoe ze zich voelen", aldus Ancelotti. Daarmee lag voor het eerst in lange tijd speeltijd in het verschiet voor Bale, maar zover zal het volgens Onda Madrid dus niet komen. "De vleugelspits heeft zich opnieuw afgemeld met rugklachten, precies op het moment dat Ancelotti op hem rekende", aldus de eerder genoemde journalist Rodríguez.

De vermeende fysieke klachten van Bale doen bij Real al langere tijd de wenkbrauwen fronzen. "Hetzelfde gebeurde namelijk vlak voor de wedstrijd tegen Barcelona", aldus Rodríguez, doelend op el Clásico van 20 maart, die Real kansloos en pijnlijk met 0-4 verloor. Benzema was niet beschikbaar en Ancelotti kon ook geen beroep doen op Bale, die zich had afgemeld. Enkele dagen later schitterde Bale in het shirt van Wales door tegen Oostenrijk (2-1 winst) twee schitterende doelpunten te maken, hetgeen hem in Marca de titel 'de Welshe parasiet' opleverde. Bale sloeg na de zege in de play-offs voor het WK op Twitter hard terug naar de journalist achter die kop.

Wie zaterdag vermoedelijk wél aan de aftrap verschijnt is Marcelo. De 33-jarige Braziliaanse linksback komt dit seizoen nauwelijks meer in actie, maar wordt door Ancelotti geprezen om zijn instelling. "Het is Marcelo zwaar gevallen dat hij weinig speelt, maar hij is een fantastische professional en hij is een ware captain", aldus Ancelotti, die gelooft dat de titel binnengehaald zal worden. "Grote tennisspelers maken het af wanneer ze op matchpoint staan, we willen het karwei morgen ook afmaken." De Italiaan geeft alvast een basisspeler weg. "We hebben problemen achterin en Jesús Vallejo zal starten. Er zijn meer opties op het middenveld, waar we frissere spelers hebben zoals Eduardo Camavinga en Dani Ceballos. Voorin moeten we het nog even bekijken met Karim en Viní. Misschien kunnen ze spelen, maar ik wil geen vermoeide spelers gebruiken, want dat kan tot blessures leiden."