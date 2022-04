Vitesse-fans letterlijk uitgekleed voor inwendige fouillering: ‘Vernederend’

Vrijdag, 29 april 2022 om 17:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:39

De mate van fouilleren door veiligheidspersoneel van AS Roma is de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in het verkeerde keelgat geschoten. Supporters van Vitesse werden in aanloop naar de kwartfinale in de Conference League tegen Roma verplicht zich uit te kleden voor een inwendige fouillering. De buitenproportionele werkwijze is dusdanig verkeerd gevallen bij Marcouch dat de bestuurder een brief naar de Italiaanse ambassadeur in Den Haag heeft gestuurd.

Reden voor het versturen van de brief is het voorkomen van dergelijke ’zeer indringende en vernederende’ controles in de toekomst. "Voetbal moet veilig, inwendig fouilleren van supporters hoort daar niet bij. Dat is niet gastvrij, dat is vernederend. Ik ben ontstemd over de behandeling van onze Vitesse-supporters in Rome. Dat heb ik de Italiaanse ambassadeur laten weten", schrijft Marcouch op Twitter. Diverse aanhangers van Vitesse, onder wie enkele vrouwen, zeggen dat zelfs ‘inwendige controles’ hebben plaatsgevonden bij de toegangspoorten van Stadio Olimpico.

Volgens De Telegraaf werden fans gedwongen zich uit te kleden, alvorens zij op het lichaam werden gefouilleerd. "Ook een vertegenwoordiger van de veiligheidsorganisatie van Vitesse, die zelf in contact stond met AS Roma en die met de veiligheidsorganisatie van AS Roma samenwerkte, werd aan een dergelijke controle onderworpen", schrijft Marcouch in zijn brief aan de Italiaanse ambassade. De bestuurder eist een reactie van de ambassadeur, daar de gebeurtenissen grote indruk hebben gemaakt op de fans van Vitesse, zo stelt hij.

"De wedstrijd in Italië zal hun nog lang bijblijven, helaas vanwege een zeer wrange reden", aldus Marcouch. "Ik hoop dat dit type controle niet meer voorkomt. Wij hebben immers samen een taak om het betaalde voetbal een plek te maken die veilig, gastvrij en prettig is om te bezoeken – voor mannen, vrouwen en kinderen." In totaal werd Vitesse gesteund door zo'n 800 fans in Rome. Na een 0-1 overwinning in GelreDome volstond voor de ploeg van José Mourinho een 1-1 gelijkspel in de return. Tammy Abraham schoot de thuisploeg in de blessuretijd langszij.