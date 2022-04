FC Emmen mag hopen op terugkeer Dost na uitspraken zaakwaarnemer

Vrijdag, 29 april 2022 om 17:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Bas Dost is bezig aan zijn laatste maanden bij Club Brugge, zo heeft zijn zaakwaarnemer laten weten tegenover Het Nieuwsblad. De spits beschikt over een aflopend contract in België dat vermoedelijk niet verlengd zal worden. Zodoende kan de boomlange aanvaller deze zomer transfervrij de overstap maken naar een andere club. Volgens René Oosterhof, de man die de belangen behartigt van Dost, bestaat de mogelijkheid dat zijn cliënt terugkeert in Nederland. FC Emmen is een van de clubs die de aanvaller graag ziet komen.

De overstap van Dost naar Brugge is geen groot succes gebleken. Waar de aanvaller dit seizoen tot dusverre 34 keer in actie mocht komen voor de Belgische club, moet de geboren Deventenaar zijn minuten veelal als invaller maken en heeft hij in de laatste zes wedstrijden voor de club in totaal maar twaalf minuten gespeeld. “Het spreekt voor zich dat dit een aflopend verhaal is”, zo is zijn zaakwaarnemer dan ook duidelijk over de situatie van de spits. “We hebben niks meer van Club gehoord en het was voor Bas ook een teleurstellend seizoen. Met de komst van Schreuder ging het even beter, maar vrij snel zat hij weer op de bank.”

Met de wetenschap dat het contract van Dost na dit seizoen afloopt en deze naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd gaat worden, kan de spits afwachten welke geïnteresseerde clubs zich gaan melden. “De kans dat hij bij een andere Belgische ploeg belandt is klein, want als je bij de grootste club van het land gespeeld hebt, is dat moeilijk”, zo sluit Oosterhof een vervolgstap in België nagenoeg zeker uit. “Aangezien hij een garantie op goals blijft, vinden we heus iets nieuws. Een terugkeer naar Nederland is een van de opties”, zo wakkert de belangenbehartiger van de voormalig Oranje-international de geruchten over een terugkeer in de Eredivisie aan.

Eerder werd al bekend dat FC Emmen Dost deze zomer graag aan de selectie toevoegt. De Drentse promovendus hoopt door het verleden van de spits een streepje voor te hebben op andere clubs. Naast Emmen zou er nog een voormalige club van Dost geïnteresseerd zijn in de diensten van de spits. SC Heerenveen zou volgens het Algemeen Dagblad in de zomer een nieuwe poging voor Dost willen wagen. In de winterstop deed de Friese club al een verwoede poging om de aanvaller vast te leggen, maar besloot Dost onder Alfred Schreuder voor zijn kansen bij Club Brugge te gaan.