Vervelend nieuwsbericht Barcelona heeft directe gevolgen voor Frenkie de Jong

Vrijdag, 29 april 2022 om 16:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:58

De kans is groot dat Nico González de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Vrijdagmiddag meldt Barcelona via de officiële kanalen dat de twintigjarige middenvelder een breuk in zijn linkervoet heeft opgelopen tijdens een training. Hoewel de club zelf geen conclusies verbindt aan het nieuws van de medische staf, benadrukken diverse Spaanse media dat het seizoen erop zit voor Nico.

Het is een fikse aderlating voor zowel Nico als Barcelona, dat cruciale weken tegemoet gaat. Trainer Xavi gaf afgelopen week al aan dat er voor de Catalanen ‘vijf finales’ op het programma staan in LaLiga, waar men momenteel met 63 punten de tweede positie bezet. Sevilla staat in punten gelijk, terwijl nummer vier Atlético Madrid tot dusver 61 punten behaalde. Zelfs Real Betis, vijfde met 57 punten, maakt in theorie nog kans op Champions League-tickets. Naast Nico moet Xavi het voorlopig bovendien stellen zonder de geblesseerde Pedri, Sergiño Dest, Óscar Mingueza.

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador del primer equipo Nico González sufre una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/vSR5k2DO3i — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2022

De blessure van Nico zal ook impact hebben op de speeltijd van concurrent Frenkie de Jong. Afgelopen weekend ging Barcelona in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Rayo Vallecano, dat los Azulgrana daarmee de derde thuisnederlaag op rij bezorgde. Na de pijnlijke verliespartij moest onder meer de Nederlandse middenvelder het ontgelden in de Spaanse media. Zelf was Frenkie de Jong duidelijk ook niet tevreden over zijn optreden, daar hij met zijn scheenbeschermer gooide na zijn wissel in de zestigste speelminuut.

De Spaanse krant Marca was na afloop van het LaLiga-duel keihard voor De Jong. “Elke gelijkenis tussen deze Frenkie de Jong en die van vorig seizoen berust op toeval”, stelt de krant. “Hij is een onopvallende speler geworden, met weinig impact op het spel. Xavi zegt dat hij een wereldtopper kan worden op zijn positie, maar op dit moment, voor wat hij doet, is het misschien een beter plan om Nico de voorkeur te geven.”