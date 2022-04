Ajax hengelt naar toptalent van Barcelona; deal met terugkoopoptie mogelijk

Vrijdag, 29 april 2022 om 16:29 • Laatste update: 16:41

Ajax volgt de ontwikkelingen rondom Fabio Blanco, laat AS weten. De achttienjarige buitenspeler wordt als een van de grootste talenten van Barcelona gezien, maar zou nu in de belangstelling staan van enkele Europese topclubs, waaronder Ajax. Ook Borussia Dortmund wordt genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de Spanjaard. Barcelona is naar verluidt bereid om Blanco van de hand te doen, mits de Catalanen in de overeenkomst een terugkoopoptie kunnen bedingen.

Ajax is volgens de Spaanse krant samen met Borussia Dortmund frontrunner voor Blanco. Barcelona zou niet open staan voor een verhuur van het talent, maar wil tot verkoop overgaan om budget te verschaffen voor andere transferdoelwitten. De Catalanen willen Blanco echter alleen verkopen als er een terugkoopoptie wordt toegevoegd aan de deal, omdat de club wel degelijk toekomst ziet in het talent. Het is niet bekend wat de aanvaller moet kosten. Zijn transferwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 750.000 euro. De tiener ligt nog tot medio 2024 vast bij de Catalaanse grootmacht.

Blanco komt uit de jeugdopleiding van Valencia en koos vorig jaar zomer na veel interesse enigszins verrassend voor Eintracht Frankfurt. Ook Juventus en Real Madrid zaten op dat moment achter handtekening van de jongeling aan. Hij kon echter niet aarden in Duitsland, waarna hij in januari terugkeerde in Spanje en tekende bij Barcelona. Daar sloot hij aan bij het beloftenteam, waar hij tot dusver vier keer scoorde in elf wedstrijden. Blanco maakt zoveel indruk bij het tweede elftal van Barcelona dat Xavi hem vanaf volgend seizoen wilde laten meetrainen met het eerste elftal.

Voor Blanco ging het mis bij Eintracht nadat hij van het eerste elftal werd teruggezet naar de Onder 19, waar hij een rol vervulde die hem bij aankomst in Frankfurt niet was beloofd. Een ontwikkeling waar José Ramón Alexanko, hoofd van La Masía, en technisch directeur Mateu Alemany van profiteerden door hem in januari te contracteren nadat ze hem jaren geleden al hadden bekeken. Beide heren waren bekend met de potentie van de middenvelder door zijn verleden bij Valencia. Na aankomst in Barcelona had Blanco slechts drie weken nodig om zijn debuut te maken.

De beslissing of Barcelona nu gebruik maakt van zijn waardestijging en de zesvoudig jeugdinternational van Spanje verkoopt of hem juist meer betrekt bij het eerste elftal ligt in handen van Xavi. De 42-jarige oefenmeester gaf tegenover het Duitse Sport 1 aan dat Blanco hem opviel. “Fabio heeft Barça B geholpen met enkele cruciale goals. Hij kan zowel op de vleugel als in de spits spelen, hij is zich erg goed aan het ontwikkelen", liet Xavi weten. Verkoop met een terugkoopoptie aan een club die in een Europees topcompetitie geniet Barça's voorkeur.