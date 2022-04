Ajax grijpt in en legt contact tussen Ten Hag en United aan banden

Vrijdag, 29 april 2022 om 14:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:45

Bij Ajax willen ze dat Erik ten Hag zich het restant van het seizoen volledig op Ajax focust. De Amsterdammers hebben de clubleiding van Manchester United laten weten dat ze 48 uur voor wedstrijden van Ajax geen contact mogen zoeken met Ten Hag, weet ESPN. Ten Hag wordt na dit seizoen de nieuwe manager van United, waar hij de taken overneemt van interim-manager Ralf Rangnick. Laatstgenoemde werd vrijdag aangesteld als nieuwe bondscoach van Oostenrijk.

Bij Ajax hebben ze er schoon genoeg van dat vanuit Engeland continu telefoontjes worden gepleegd met Ten Hag. Van de oefenmeester wordt verwacht dat hij zijn mening geeft over het te voeren beleid, maar daar zijn ze in Amsterdam niet over te spreken. De clubleiding van United heeft om die reden van Ajax te horen gekregen dat ze Ten Hag 48 uur voor een wedstrijd niet meer mogen lastigvallen, meldt ESPN op basis van bronnen. Ten Hag heeft bij United een contract getekend voor drie seizoenen, met de optie voor een vierde seizoen.

In Amsterdam vrezen ze voor een desastreus einde van het seizoen, daar Ajax eerder al de TOTO KNVB Beker aan PSV moest laten. ESPN beweert dat Ten Hag al betrokken is geweest bij verschillende belangrijke besluitvormingen met het oog op volgend seizoen. De Oldenzaler benadrukt dat hij zich niet wil laten afleiden en zich wil focussen op het binnenhalen van de landstitel. De voorsprong op PSV, met nog vier wedstrijden te gaan in de Eredivisie, bedraagt vier punten. Ajax neemt het zaterdag in eigen huis op tegen PEC Zwolle, terwijl PSV bezoek krijgt van Willem II.

Volgens Manchester Evening News is Ten Hag klaar voor een sleutelrol in de transferonderhandelingen van United. De Engelse grootmacht bereidt zich voor op een grote renovatie van de selectie komende zomer. Rangnick zou Ten Hag hebben geadviseerd zich nadrukkelijk te bemoeien met de onderhandelingen. Het onvermogen van United om zich te kwalificeren voor de Champions League zal naar verwachting van invloed zijn op de aantrekkingskracht tijdens de komende transferwindow, schrijft het dagblad. Verwacht wordt dat United zich gaat richten op spelers die geen interesse wekken van de top drie uit de Premier League.