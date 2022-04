Roger Schmidt ontkent akkoord met Benfica: ‘Het is nog niet rond’

Vrijdag, 29 april 2022 om 14:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:18

Roger Schmidt ontkent dat hij rond is met Benfica. De Portugese topclub maakte woensdag bekend dat de trainer van PSV vanaf volgend seizoen de eindverantwoordelijke is, maar volgens de Duitser is van een akkoord nog geen sprake. Schmidt benadrukte vrijdag tijdens het perspraatje dat zijn focus op PSV ligt, waarmee hij zo hoog mogelijk wil eindigen. De Eindhovenaren nemen het zondag in eigen huis op tegen Willem II.

In de verklaring van Benfica stelde de Portugese club woensdag een persoonlijk akkoord te hebben bereikt met Schmidt om vanaf volgend seizoen het takenpakket van Nélson Veríssimo over te nemen. Veríssimo nam vanaf december tijdelijk de honneurs waar bij Benfica, omdat Jorge Jesus door de club op straat werd gezet na tegenvallende resultaten. Volgens BILD nam president van Benfica Rui Costa tijdens de winterstop al contact op met Schmidt. Beide partijen leken tot een overeenkomst te zijn gekomen, maar dit blijkt dus nog niet het geval te zijn.

Schmidt werd vrijdag gevraagd naar zijn toekomst en de aankondiging van Benfica. “Dat is nog niet rond", aldus de Duitser op de persconferentie in aanloop naar het duel met Willem II. "Ik wil ook niet over mijn toekomst praten. Ik wil met PSV zo hoog mogelijk eindigen in de Eredivisie." Schmidt gaf begin februari al aan te vertrekken bij PSV. De Eindhovenaren wilden graag verder met de oefenmeester, maar de 55-jarige Schmidt gaf aan dat hij ‘puur op gevoel’ had besloten niet te willen verlengen bij PSV. Wel wil de trainer een zo positief mogelijke afsluiting bij de club. Naast de TOTO KNVB Beker kan PSV ook nog de landstitel winnen. Dan moet de club wel een achterstand van vier punten op Ajax zien goed te maken.

"Mocht Ajax nog punten verspelen in het restant van de competitie, dan moeten wij in de positie komen dat we ze op de ranglijst kunnen passeren”, maakte Schmidt duidelijk. De eerste horde is Willem II, dat zondag op bezoek komt in Eindhoven. Eerder dit seizoen waren de Tilburgers in eigen huis met 2-1 te sterk door een blunder van Joël Drommel. Schmidt is op zijn hoede voor de aankomende wedstrijden. “"We spelen in de komende wedstrijden tegen een aantal tegenstanders die vechten voor lijfsbehoud. Dat maakt het een uitdaging. En tegen Feyenoord staan we volgende week ook voor een grote klus", concludeerde de coach.