Martínez voorziet problemen: ‘Als ze je niet willen verkopen, ben je genaaid’

Vrijdag, 29 april 2022 om 13:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Javi Martínez heeft zich tegenover Cadena SER uitgesproken over de geruchten omtrent Robert Lewandowski. De middenvelder kwam zelf tussen 2012 en 2021 uit voor Bayern München en is lang ploeggenoot geweest van de Pool. Martínez, nu actief in Qatar namens Qatar SC, ziet Lewandowski wel naar Spanje vertrekken, omdat hij de kans op een persoonlijke prijs daar groter acht. De aanvalsleider wordt al enige tijd in verband gebracht met Barcelona, maar van een akkoord is nog geen sprake.

Martínez geeft aan zijn oud-ploeggenoot te begrijpen. “Ik heb hem vandaag gesproken. Hij zei tegen me: 'Je krijgt elke dag meer grijze haren.' Het ding met Bayern is dat er geen clausules zijn. Als ze je niet willen verkopen, ben je genaaid”, neemt de achttienvoudig Spaans international geen blad voor de mond. Martínez snapt waarom Lewandowski drang zou kunnen voelen om in Spanje te gaan spelen. Sport meldde donderdag dat Barcelona een tweejarig contract heeft opgesteld voor Lewandowski. Technisch directeur Mateu Alemany zou bovendien hebben gedineerd met zaakwaarnemer Pini Zahavi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat hij denkt dat hij een Ballon d'Or of twee in Spanje zou hebben gewonnen. Daarom wil hij het proberen. Hij heeft het gevoel dat hij de Ballon d'Or verdient”, wijst Martínez op de prijs die nog ontbreekt in de prijzenkast van de aanvalsleider. De spits van Bayern werd in 2020 na een uiterst succesvol jaar door velen naar voren geschoven als winnaar, maar zag het prestigieuze gala toen worden afgelast vanwege de coronapandemie. Een jaar later ging Lionel Messi met de prijs aan de haal. “Het is niet hetzelfde om te schitteren in LaLiga bij Barcelona of Real Madrid ten opzichte van de Bundesliga.”

In 2020 leek Lewandowski dus met 40 doelpunten in 36 wedstrijden hard op weg naar de eerste Ballon d’Or in zijn carrière, totdat het seizoen werd afgebroken door het coronavirus. Vorig seizoen brak de Poolse spits zelfs het record van Gerd Müller door 43 doelpunten in één kalenderjaar te maken in de Bundesliga. Ook maakte de spits vijftien doelpunten in andere competities voor Bayern. Ondanks deze prestaties ging de Ballon d’Or niet naar Lewandowski: Messi won voor de zevende keer in zijn carrière de prestigieuze prijs. De Argentijn richtte zich in zijn dankwoord wel tot Lewandowski. Volgens Messi had Lewandowski de prijs in 2020 moeten winnen.