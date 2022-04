Dit bedrag hield Feyenoord tot dusver over aan de Conference League

Vrijdag, 29 april 2022 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:44

De knappe prestaties van Feyenoord in Europees verband zijn een welkome opsteker voor de clubkas. De Rotterdammers overleefden drie voorrondes en staan intussen in de halve finale van de Conference League. Tot dusver staat de teller op 9,82 miljoen euro, een bedrag dat nog verder kan oplopen mits de finale wordt bereikt ten koste van Olympique Marseille. Feyenoord kreeg wel verschillende torenhoge boetes opgelegd door de UEFA vanwege onder meer het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen.

Het Europese seizoen begon voor Feyenoord al in juli met voorrondewedstrijden tegen FC Drita (Kosovo), FC Luzern (Zwitserland) en IF Elfsborg (Zweden), wat goed was voor een bedrag van 2,94 miljoen euro. Vervolgens won de ploeg van trainer Arne Slot vier van de zes groepswedstrijden, waarmee een bedrag van twee miljoen euro werd opgestreken. De twee gelijke spelen in de poulefase brachten ruim drie ton in het laatje. Het bereiken van de volgende ronde leverde Feyenoord een slordige miljoen op (650.000 als groepshoofd en 300.000 voor het bereiken van de volgende ronde).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inmiddels is Feyenoord weer drie rondes verder en is het totaalbedrag opgeschroefd met 3,6 miljoen euro naar 9,82 miljoen euro. Het bereiken van de laatste zestien leverde 600.000 euro op, voor het bereiken van de kwartfinale werd een miljoen uitgekeerd en de halve finale was goed voor twee miljoen euro. Voor het bereiken van de finale - Feyenoord verdedigt volgende week in het Stade Vélodrome een 3-2 voorsprong tegen Olympique Marseille - keert de UEFA drie miljoen euro uit. Het winnen van het derde Europese clubtoernooi levert twee miljoen euro extra op. Het totaal zou daarmee op maximaal 15,19 miljoen kunnen uitkomen.

Smet op de Europese campagne zijn de torenhoge boetes die Feyenoord kreeg opgelegd van de UEFA. Onder meer voor het blokkeren van de trappen, het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen moest al ruim 400.000 euro worden overgemaakt naar de Europese voetbalbond. "Ik vind het vuurwerk altijd geweldig. Dit keer stond ik niet met Bryan Linssen in de line-up. Maar normaal denken we altijd als er vuurwerk komt: weer een boete erbij", lachte Guus Til donderdag na afloop tijdens de persconferentie. "Ik vind het wel heel mooi." Feyenoord kan op korte termijn een nieuwe boete verwachten, daar ook tegen Marseille massaal vuurwerk werd afgestoken.