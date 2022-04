Talpa-topman weigert Johan Derksen over te halen: ‘Dit is het afscheid’

Vrijdag, 29 april 2022 om 12:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:17

Paul Römer heeft vrijdag uitgebreid gereageerd op de ophef die is ontstaan rond Johan Derksen. De topman van Talpa Network, het mediaconcern achter Vandaag Inside, weigert Derksen over te halen om door te gaan bij de talkshow. De 73-jarige televisiepersoonlijkheid gaf donderdag in het praatprogramma te kennen te zullen stoppen. Excuses kwamen er niet, terwijl die wel waren aangekondigd door Talpa. "Het is in ieder geval het afscheid van Derksen, maar ik weet niet of het het einde is van het programma”, aldus Römer.

"Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen”, stelde Talpa Network in een eerste reactie, nadat Derksen zich afgelopen dinsdag uitliet over seksueel overschrijdend gedrag tegenover 'twee juffrouwen' toen hij 24 was. "Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken.” Het mediaconcern ging in gesprek met Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee en kondigde excuses aan van de heren.

Die excuses kwamen er niet. Johan Derksen weigert mee te doen aan het 'examen excuses' dat de directie van Talpa de vaste tafelgasten van Vandaag Inside heeft opgelegd. De oud-voetballer stelde dat het 'voor alle partijen beter is' als hij niet meer terugkeert in de talkshow, en riep Van der Gijp en Genee op om een vervanger te zoeken. "Wat mij een beetje tegenstaat: we moeten van de directie onze oprechte excuses maken, en dan gaan zij bepalen hoe het verder gaat. Dan denk ik: we zitten hier een examen excuses maken te doen... lik mijn reet", aldus Derksen, om daar enkele minuten later aan toe te voegen: "Krijg het lazarus met je excuses, ik stop ermee."

Talpa-directeur Paul Römer wilde de heren van #VandaagInside deze week de kans geven tot nuance, uitleg en excuses, maar zag dit iedere uitzending 'niet goed uitpakken', zegt hij bij @SpraakmakersOp1. #Derksen #johanderksen #Talpa pic.twitter.com/uGdzxmZkPv — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 29, 2022

Römer zegt vrijdag bij NPO Radio 1 dat hij Derksen niet gaat overhalen om toch bij het programma betrokken te blijven. "Ik ben niet zo voor het cancelen of wegzetten van mensen. Ik denk dat we altijd in gesprek moeten blijven, maar dit is zijn conclusie. Op een gegeven moment houdt het op. Ik denk niet dat hij nog over te halen is.” Derksen gaf al vaker te kennen te zullen stoppen met het programma, maar ging telkens door. Römer is van mening dat het nu echt gedaan is. "Ik ben niet zo voor het cancelen van mensen. Dit is zijn conclusie. Op een gegeven moment houdt het op."

Volgens Römer heeft Derksen weldegelijk het boetekleed aangetrokken. "Hij is tot de conclusie gekomen dat zijn manier van praten en denken niet meer op tv past. Hij heeft daar de consequentie aan verbonden en hij stopt”, zegt Römer. "Op dit moment wordt besproken wat er gebeurt met het programma. Het is in ieder geval het afscheid van Derksen, maar ik weet niet of het het einde is van het programma.” Verschillende sponsoren hebben inmiddels de stekker uit de samenwerking getrokken met het programma en columnist Roos Schlikker maakte bekend niet meer aan te zullen schuiven. De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie heeft besloten een opsporingsonderzoek in te stellen naar de uitlatingen van Derksen.