United-icoon vreest na optreden Ronaldo: ‘Ten Hag zal slapeloze nacht hebben'

Vrijdag, 29 april 2022 om 09:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

Clubicoon Roy Keane denkt dat Erik ten Hag als toekomstig manager van Manchester United waarschijnlijk een slapeloze nacht zal hebben gehad vanwege het optreden van Cristiano Ronaldo tegen Chelsea (1-1) van donderdagavond. Keane is net als interim-manager Ralf Rangnick van mening dat the Red Devils erg afhankelijk zijn van de Portugese sterspeler. Volgens Rangnick doet Ten Hag er goed aan om de selectie te versterken met nieuwe aanvallers.

Keane zegt in gesprek met Sky Sports dat Ten Hag een groot probleem gaat krijgen wanneer Ronaldo blijft en er een nieuwe aanvaller naar de club komt. “Ronaldo wil elke week spelen en dat is een probleem als er een nieuwe aanvaller komt. Ten Hag zal een slapeloze nacht hebben na deze wedstrijd.” Rangnick, die na dit seizoen verder gaat als adviseur bij the Red Devils, legde op de persconferentie na de wedstrijd tegen Chelsea de selectie van zijn club naast die van de tegenstander. “Vergelijk de selecties van Chelsea en Manchester United eens met elkaar. Dat is geen excuus, maar een verklaring. We leunen heel erg op Cristiano. Ook als Chelsea de bal had, was Cristiano belangrijk voor ons door mee te verdedigen”, liet Rangnick ontvallen.

De Duitser geeft Ten Hag een duidelijk advies mee voor de vorming van de selectie van komend seizoen. “Maar een paar weken geleden zei ik al op persconferenties dat we de focus moeten leggen op het halen van nieuwe aanvallers. Dat is nog steeds zo.” Of Ronaldo een van de aanvallers gaat zijn in de selectie van Ten Hag kan Rangnick niet met zekerheid zeggen. “Cristiano heeft een contract dat nog een jaar doorloopt. Het is ook belangrijk om te kijken wat hij zelf wil. Ik heb nog niet met Erik kunnen spreken, dus het heeft helemaal geen zin om hier nu uitspraken over te doen”, houdt Rangnick zich op de vlakte.

Ronaldo maakte het enige doelpunt voor United in de wedstrijd tegen Chelsea en staat dit seizoen op 23 doelpunten in 37 officiële duels voor de club. De Portugees kwam de laatste drie duels tot vijf doelpunten voor United, wat het statement van Rangnick lijkt te bevestigen. Ook de aanvallers die Rangnick gisteren op de bank tot zijn beschikking had, lijken de noodzaak om nieuwe spelers voor de voorste linie binnen te halen te benadrukken. Jongelingen Hannibal Mejbri (19), Shola Shoretire (18) en Alejandro Garnacho (17) waren de aanvallende opties om in te brengen.