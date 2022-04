Franse media zijn lyrisch over 'speels' Feyenoord: ‘Wat een show!'

De Franse media hebben donderdagavond genoten van Feyenoord en de bijbehorende sfeer in De Kuip. De Rotterdammers bliezen Olympique Marseille in de openingsfase van de halve finale van de Conference League omver met twee snelle doelpunten, maar lieten de Fransen nog in de eerste helft terugkomen tot 2-2. Cyriel Dessers werd zes seconden na rust beloond voor zijn felle jagen en schoot Feyenoord met zijn tweede van de avond naar een schitterend resultaat: 3-2.

“Wie had gedacht dat de Conference League zo'n intensiteit zou bieden?”, vraagt le Parisien zich af. De krant spreekt van een ‘waanzinnige sfeer’ in De Kuip met twee teams die wilden aanvallen, doelpunten en plotwendingen. “De openingsfase was waanzinnig, spectaculair en overweldigd.”

“Wat een show!”, schrijft le Figaro. “Deze eerste confrontatie in de halve finale van de Conference League werd gespeeld in een zeer intens tempo. Met name Feyenoord was zeer speels en drong voortdurend aan. Trouw aan hun principes van ultra-offensief spel, drong de thuisploeg voortdurend in groten getale aan. De kolkende sfeer op de tribunes gaf nog meer leven aan een wedstrijd vol kansen en wendingen.”

Het medium ziet Dessers als een van de twee grote uitblinkers aan de kant van Feyenoord. “8+2=10. Cyriel Dessers bevestigde zijn status dankzij een dubbelslag.” Daarnaast wordt ook Luis Sinisterra door de krant uitgelicht. “Net als Dessers is hij een van de sterkste schakels in het huidige elftal van Feyenoord. De Colombiaanse international was zeer actief op de linkerflank en maakte in de eerste helft voortdurend het verschil tegen een overdonderde Valentin Rongier.”

Ook L’Équipe was enorm te spreken over de sfeer in de bomvolle Kuip. “Het stadion was donderdagavond de plek waar je moest zijn, met oorverdovende technomuziek, rookbommen en bierdouches. De sfeer was even folkloristisch als mooi. In een stadion dat openstond aan de hemel, moest je wel een diepe stem en dikke trommelvliezen hebben om de sfeer in De Kuip te weerstaan en je daar te laten horen.”