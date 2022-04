Slot en Feyenoord geprezen: ‘Als City in het klein tegen Olympique Marseille’

Vrijdag, 29 april 2022 om 07:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:29

Valentijn Driessen is vol lof over de manier waarop Feyenoord donderdag de eerste confrontatie met Olympique Marseille (3-2 winst) in de halve finale van de Conference League aanving. In plaats van in de openingsfase af te tasten koos Feyenoord-trainer Arne Slot ervoor om de Franse tegenstander direct onder druk te zetten. Het Driessen denken Josep Guardiola, die woensdag in de halve finale van de Champions League met Manchester City voor dezelfde tactiek koos tegen Real Madrid (4-3 winst).

“Het kan niet anders. Twee wedstrijden gedomineerd door trainers, die zich laten inspireren door de Hollandse School plus moet een band scheppen.”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “De manier waarop de ploeg van Slot als een wervelwind over het veld in De Kuip vloog, was bij vlagen nog indrukwekkender dan wat zich in het Etihad Stadium afspeelde.” De columnist stelt dat Feyenoord een nog hoger tempo hanteerde dan City en met meer positiewisselingen speelde, maar het bijbehorende opportunisme zorgde voor meer slordigheden dan de ploeg van Guardiola doorgaans maakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Driessen verdient Slot alle complimenten voor de ‘totale overrompelingstactiek’ die Feyenoord in de eerste twintig minuten hanteerde. “Met zijn voetbalinzichten schaart Slot zich in het rijtje van Peter Bosz en Erik ten Hag en staat hij op de drempel om hun internationale prestaties te evenaren en verbeteren”, schrijft de chef voetbal van De Telegraaf?. “In de Franse havenstad moet de beloning volgen, maar zelfs als dat niet lukt, weet iedereen voor welk voetbal Feyenoord en zijn trainer Arne Slot staan. Dat van Manchester City, maar dan een niveautje minder vanwege de mindere individuele kwaliteiten.”

“Iemand als Guardiola zal daar doorheen kijken en eerder op de juiste waarde schatten hoe snel Slot zijn ploeg naar zijn ideeën laat voetballen”, vervolgt Driessen, die van mening is dat de trainer van Feyenoord zichzelf met deze Europese campagne en de offensieve manier van voetballen op de kaart heeft gezet. “Als Guardiola ziet dat er in Nederland een nog extremere versie rondloopt van Ten Hag, van Bosz en misschien wel dan van hemzelf, dan is het een kwestie van tijd alvorens Slot aanmonstert bij een Europese topclub.”