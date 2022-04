Slot deelt ‘klein sneertje’ uit aan de KNVB na slijtageslag tegen Marseille

Vrijdag, 29 april 2022 om 00:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:36

Feyenoord heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft voor de return in de halve finale van de Conference League. De ploeg van Arne Slot was donderdagavond in De Kuip met 3-2 te sterk voor Olympique Marseille, onder meer dankzij twee treffers van Cyriel Dessers. Volgende week moeten de Rotterdammers het karwei zien af te maken in Zuid-Frankrijk, terwijl de ploeg van Slot tussentijds nog op bezoek gaat bij Fortuna Sittard in de Eredivisie. Een moordend programma.

Feyenoord kwam tegen Marseille op een 2-0 voorsprong, maar gaf deze nog voor rust weg. Uiteindelijk zorgde Dessers vlak na rust alsnog voor de winnende. "Als je zo verschrikkelijk veel kansen weet te creëren tegen de nummer twee van Frankrijk, die er doorgaans niet om bekendstaat veel kansen weg te geven, dan is dat ontzettend goed geweest. Maar we hebben ook gezien dat zij een aantal behoorlijke kansen hebben gehad. Het waren constant veranderende situaties. Aan het einde van de rit was het een geweldige wedstrijd om naar te kijken en zijn we met een overwinning van het veld gestapt. Dat vond ik denk ik wel verdiend", aldus Slot bij ESPN.

Marseille bleef tot verbazing van Slot de opbouw zoeken van achteruit. Hetgeen onder meer tot de winnende treffer van Dessers leidde, nadat hij een te korte terugspeelbal van Duje Caleta-Car onderschepte en afrondde. "Ik wil niet zeggen dat ik ze minder vond dan ik had verwacht, maar ze nemen veel risico in de opbouw", aldus de trainer van Feyenoord. "Dat wisten we, maar dat ze dat zo lang zouden blijven doen terwijl ze wisten dat het lastig was, was voor ons heel prettig. Daardoor konden wij druk blijven zetten. Ik had ook de indruk dat onze fans dat leuk vonden, dat gaf ook extra energie. In de tweede helft bleven ze die rust bewaren."

Slot is van mening dat zijn ploeg er goed in is geslaagd om Dimitri Payet, het hele seizoen al een van de smaakmakers bij de Fransen, uit te schakelen. "We zijn nu al vijf minuten aan het praten en we hebben het nog niet eens over hem gehad", aldus Slot tegen Milan van Dongen. "Die zit wel op voetbal. Dat hebben we goed gedaan door er continu bovenop te zitten. Als je hem de vrijheid geeft, zie je hoe snel en explosief ze ineens voor de goal staan. In de tweede helft ontkwamen we er niet aan om hem aan de bal te zien, omdat hij op onnatuurlijke posities ging spelen en zich ver liet uitzakken."

Klein sneertje

Volgens Slot had zijn ploeg zich een nog betere uitgangspositie kunnen verschaffen als de vele mogelijkheden werden benut. Desondanks weet hij dat zijn ploeg twee keer uitstekend voor de dag moet komen om zich te verzekeren van een finaleplek. "Wij weten dat als we tegen Marseille spelen twee keer top moeten zijn. En dan is het nog maar de vraag of je erdoor komt. Dat is gelukt. En het is fijn dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Maar als je de finale van een Europees toernooi wilt halen zal je ook uit weer heel goed moeten zijn. Gelukkig zijn we zondag vrij, oh nee toch niet...", aldus Slot. "Was dat een klein sneertje", vraagt Van Dongen. "Het is hoe je hem uit wil leggen", besluit Slot.

Feyenoord diende bij de KNVB een verzoek in om de topper van 8 mei tegen PSV naar een later tijdstip te verplaatsen. De Rotterdammers spelen drie dagen eerder de return tegen Marseille en hopen iets langer rust te krijgen. Het verzoek volgde op een opmerking van Slot, die zich beklaagde over het drukke speelschema van zijn ploeg. “Dit programma, met een wedstrijd op zondag, donderdag en zondag, hebben we al vaker gedraaid, dus het mag geen excuus zijn. Maar ik kan beamen dat alle beetjes kunnen helpen.”