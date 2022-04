Feyenoord is na heenduel niets wijzer over opponent in mogelijke finale

Donderdag, 28 april 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Leicester City en AS Roma hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. In het heenduel van de halve finale van de Conference League sloegen de Romeinen in de eerste helft toe, maar uiteindelijk kwam de ploeg van manager Brendan Rodgers na rust nog langszij: 1-1. Op donderdag 5 mei wordt de return afgewerkt in het Stadio Olimpico.

Rodgers had twee belangrijke wijzigingen in petto ten opzichte van het gewonnen kwartfinaleduel met PSV (1-2). In de spitspositie keerde Jamie Vardy terug, waardoor Kelechi Iheanacho weer op de bank belandde. Tegelijkertijd kreeg Ademola Lookman op de linksbuitenpositie de voorkeur boven Harvey Barnes. Bij AS Roma was er zoals gebruikelijk een basisplek ingeruimd voor Rick Karsdorp. Verder had Mourinho, in tegenstelling tot de verloren Serie A-wedstrijd tegen Internazionale (3-1), basisplekken ingeruimd voor Nicolò Zaniolo en Bryan Cristante.

Hoewel Leicester de bovenliggende partij was in de eerste helft en de Romeinen nauwelijks in het schouwspel voorkwamen, gaf het scorebord halverwege een 0-1 stand aan. Nicola Zalewski had een uitstekende pass in huis op Lorenzo Pellegrini, ter hoogte van de vijfmeterlijn mocht uithalen en met een diagonaal schot voor de openingstreffer zorgde. De thuisploeg kwam er diverse keren gevaarlijk uit, maar de dreiging leverde voor rust nog geen doelpunt op. De zeker niet onverdiende gelijkmaker kwam er in de tweede helft wel.

Met Barnes inmiddels binnen de lijnen kwam Leicester in de 67ste speelminuut op gelijke hoogte. De invaller brak door aan de linkerkant van het zestienmetergebied, waarna hij een strakke voorzet in de doelmond bezorgde. De inlopende Lookman stond op de juist plek om van dichtbij af te ronden: 1-1. Een kwartier voor het eindsignaal kreeg ook Kelechi Iheanacho een uitgelezen mogelijkheid om een treffer aan te tekenen; zijn harde schot in de linkerbenedenhoek werd echter gepareerd door doelman Rui Patrício. Aan de overzijde moest Kasper Schmeichel eveneens handelend optreden. De sluitpost bracht redding op de kopbal van Sergio Oliveira. In het restant van de wedstrijd zou de ban niet meer gebroken worden.