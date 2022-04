Dessers schiet Feyenoord op heroïsche avond naar zege tegen Marseille

Donderdag, 28 april 2022 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

Feyenoord heeft donderdag een memorabele Europese kraker op de mat gebracht in De Kuip. De Rotterdammers bliezen Olympique Marseille in de openingsfase van de halve finale van de Conference League omver met twee snelle doelpunten, maar lieten de Fransen nog in de eerste helft terugkomen tot 2-2. Cyriel Dessers werd zes seconden na rust beloond voor zijn felle jagen en schoot Feyenoord met zijn tweede van de avond naar een schitterend resultaat: 3-2. Over een week volgt de return in het Stade Vélodrome.

De wedstrijd kende een uiterst intense openingsfase, waarin Feyenoord vol druk vooruit gaf en beide ploegen enorme kansen kregen. De tussenstand had na een kwartier al 2-2 kunnen zijn, maar Dessers raakte een gelukkig voor zijn voet stuiterende bal volledig verkeerd, terwijl Bamba Dieng één-op-één met Ofir Marciano tot tweemaal toe geen doeltreffend schot produceerde. Marcos Senesi kwam aan de overzijde met een kopbal heel dichtbij, maar schampte de bal net niet genoeg.

Feyenoord stelde het vizier bij en scoorde spectaculair twee keer in twee minuten. Dessers kreeg de bal in de achttiende minuut na een briljant hakje van Luis Sinisterra mee het strafschopgebied in en punterde raak: 1-0. Twee minuten later sprintte Reiss Nelson zich naar vrijheid aan de rechterkant, waarna zijn lage voorzet door de vogelvrije Sinisterra werd afgerond: 2-0. De Colombiaan had geluk dat zijn schot afketste op het been van verdediger Valentin Rongier.

Marseille leek rijp voor de slacht, maar in plaats daarvan knokten de Fransen zich in korte tijd knap terug. Dieng had al twee grote kansen gemist, maar had bij zijn derde doelpoging wél succes. De aanvaller vuurde van zeventien meter kiezelhard in de onderhoek: 2-1. Vlak voor rust viel ook de gelijkmaker, toen Ofir Marciano een scherpe voorzet van Mattéo Guendouzi terug het strafschopgebied in sloeg. Daarvan werd geprofiteerd door de inlopende Gerson, die van een meter of acht een vrijwel leeg doel trof: 2-2.

Feyenoord opende de tweede helft hetzelfde als de eerste: met veel pressing op de achterhoede van Marseille. Met succes, want Dessers onderschepte na zes seconden een slappe terugspeelbal van Duje Caleta-Car, ontweek het uitgestoken been van Steve Mandanda en zette De Kuip opnieuw in vuur en vlam: 3-2. Feyenoord kreeg het daarna moeilijk en beperkte zich meer en meer tot verdedigen, en had twintig minuten voor tijd een schitterende sliding van Tryell Malacia nodig om te voorkomen dat Dieng doorbrak in het strafschopgebied.

Dessers zag een spaarzame maar kansrijke poging van Rotterdamse zijde uit de hoek getikt worden, maar de Fransen kregen grotere kansen. William Saliba kopte van dichtbij naast, waarna Dieng bij een nieuwe één-op-éénsituatie in alle vrijheid op de voeten van Marciano schoot. De Israëlische doelman tikte in de slotfase een schot van Dimitri Payet onder de lat vandaan, terwijl Papa Gueye uit de daaropvolgende hoekschop over kopte. Invaller Alireza Jahanbakhsh brak aan de overzijde uit het niets door en had 4-2 moeten maken, maar schoot uiterst zwak op de voet van Mandanda.