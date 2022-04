Ten Hag ziet United wederom ploeteren bij nieuw puntenverlies

Donderdag, 28 april 2022 om 22:37 • Mart Oude Nijeweeme

Manchester United en Chelsea hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden in de Premier League. Na een teleurstellende eerste helft zorgde het tweede bedrijf voor aanzienlijk meer spektakel, maar een winnaar kwam er niet: 1-1. Marcos Alonso opende het bal, waarna twee minuten later een antwoord volgde van Cristiano Ronaldo. United mocht zich het meest gelukkig prijzen met de puntendeling, daar Chelsea de beste kansen creëerde. De Londenaren hebben nu een voorsprong van zes punten op Arsenal. United bezet de zesde plek met 55 punten uit 35 wedstrijden.

Manchester United begeeft zich in een slechte vorm, daar slechts één keer werd gewonnen in de laatste vijf competitiewedstrijden. Ook Chelsea, dat deze maand in eigen huis ten onder ging tegen Brentford FC en Arsenal, heeft weleens betere fases gekend. Bij United ontbraken Harry Maguire en Jadon Sancho, terwijl Chelsea kon rekenen op de terugkeer van Reece James en Antonio Rüdiger. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van diezelfde James. Op aangeven van Alonso probeerde hij het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar zijn inzet werd gekeerd door David de Gea.

Aan de andere kant was Bruno Fernandes gevaarlijk. De middenvelder werd bediend door Alex Telles, waarna zijn kopbal eenvoudig kon worden gepakt door Edouard Mendy. Ook een omhaal van Ronaldo kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Beide ploegen legden een matige eerste helft op de mat, waarbij vooral United van geluk mocht spreken dat het niet met een achterstand de rust in ging. Kai Havertz werd twee keer afgestopt door De Gea. De langverwachte doorbraak van Chelsea volgde na een uur spelen alsnog. Na een onbedoelde assist van Havertz stond Alonso klaar bij de tweede paal om de bal ineens uit de lucht te nemen in de verre hoek. Ditmaal was De Gea wel kansloos: 0-1.

??????! Dat gaat ineens hard! ??

Chelsea opent eerst via Marcos Alonso de score, maar vrijwel direct daarna is daar Cristiano Ronaldo ??



Van 0-0 naar 1-1 in slechts twee minuten... ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNCHE pic.twitter.com/Kj5fNyyuYu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 28, 2022

Heel lang liet het antwoord van de thuisploeg niet op zich wachten. Amper twee minuten later was ook Mendy geklopt. Na een wippertje van Nemanja Matic op Ronaldo had de Portugese sterspeler slechts één aanname nodig om de bal goed te leggen voor zijn rechter om de bal tegen de touwen te jagen: 1-1. Matic kwam niet veel later met de schrik vrij, daar scheidsrechter Mike Dean een actie van de middenvelder over het hoofd zag. Na een duel met James ging Matic ogenschijnlijk bewust op de bil van de verdediger van Chelsea staan. De twee worstelden vervolgens wat terwijl ze buiten het veld lagen, maar zagen toe hoe Dean het handgemeen zonder consequenties liet.

Chelsea kreeg in de slotfase de beste mogelijkheid om het duel alsnog naar zich toe te trekken. Na een aanval over de linkerkant van het veld legde Mason Mount de bal met een grandioos hakje op een presenteerblaadje voor James. De rechtervleugelverdediger liet De Gea kansloos, maar zag zijn schot via de buitenkant van de linkerpaal terug het veld in stuiteren. Door de puntendeling morst United opnieuw dure punten. Van de laatste zes wedstrijden werd er slechts één gewonnen.