Genietende Van Hooijdonk denkt aan Romario bij het zien van Feyenoord

Donderdag, 28 april 2022 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

Pierre van Hooijdonk geniet met volle teugen van de wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille (2-2 bij rust). Halverwege het heenduel in de halve finale van de Conference League geeft de analyticus bij ESPN aan met plezier te kijken naar het aanvalsspel van de Rotterdammers. Met name het eerste doelpunt kan Van Hooijdonk bekoren.

Feyenoord stelde het vizier bij en scoorde spectaculair twee keer in twee minuten. Dessers kreeg de bal in de achttiende minuut na een briljant hakje van Luis Sinisterra mee het strafschopgebied in en punterde raak: 1-0. Twee minuten later sprintte Nelson zich naar vrijheid aan de rechterkant, waarna zijn lage voorzet door de vogelvrije Sinisterra werd afgerond: 2-0. De Colombiaan had geluk dat zijn schot afketste op het been van verdediger Valentin Rongier. Uiteindelijk kwam Marseille via Bamba Dieng en Gerson op gelijke hoogte: 2-2.

"Het was genieten, echt een mooie wedstrijd tot dusver", vertelt Van Hooijdonk. "Ik heb genoten van een geweldig Feyenoord dat op agressieve wijze Marseille heeft bestreden. Er lag heel veel ruimte achter de verdediging van Marseille, en daar maakte Feyenoord goed gebruik van. Bij het eerste doelpunt was dat hakje van Sinisterra echt fantastisch. Daarna maakt Dessers het ook nog op zijn 'Romario's' af: met een puntertje."