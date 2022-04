Heerenveen neemt afstand van walgelijke actie met afgehakte hertenkop

Donderdag, 28 april 2022 om 20:59 • Laatste update: 21:12

Zogenaamde supporters van sc Heerenveen hebben zich donderdag van hun slechtste kant laten zien. Op foto's die op internet circuleren is te zien hoe een groep van 23 man voor het stadion van SC Cambuur staat met een spandoek met de tekst 'Cambuur dood' en een afgehakte kop van een hert. Het dier maakt onderdeel uit van het clubwapen van de club uit Leewuarden. Heerenveen heeft gereageerd op de actie en spreekt er schande van. Aanstaande zondag staan beide ploegen tegenover elkaar in de Eredivisie.

Een groep supporters van sc Heerenveen voor het stadion van Cambuur met een afgehakt hertenhoofd. #heecam pic.twitter.com/IiA71EY9lw — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 28, 2022

Op de foto is te zien hoe een groep jongens met bivakmutsen voor het stadion van Cambuur staat. Op een doek staat de tekst 'Cambuur dood', terwijl een van de jongens een touwtje vast heeft met daaraan een afgehakte kop van een hert. "Bij sc Heerenveen is boos en teleurgesteld gereageerd op het wangedrag van een aantal zogenaamde ‘supporters’", schrijft de Friese club op Twitter. "De club verafschuwt dit volkomen idiote gedrag en distantieert zich dan ook van deze absurde actie.

Hahahahaha. Het wordt nog mooier. Niemand. Maar dan ook niemand in de buurt... En die NieuwNoord jochies rennen alsof ze achterna gezeten worden om hun busje in te vluchten. Hahahahahaha.#heecam #cambuur #heerenveen #nieuwnoord https://t.co/SrCEIWIbCO pic.twitter.com/kd7bmocDtj — DunK058 (@DunK_058) April 28, 2022

Op een video is te zien hoe de groep wegrent bij het stadion om vervolgens in een witte bus te stappen. Het is niet bekend wanneer de supporters bij het stadion van Cambuur stonden. Volgens journalist Roelof de Vries van Omrop Fryslan is de verharding van een deel van de harde kern van Heerenveen de laatste jaren 'een groot probleem'. "En het lijkt erop dat het steeds heftiger wordt. Slechte tendens. Ooit plaatsten supporters een naaimachine in de tuin van Lurling, hingen ze de Friese vlag aan de Martinitoren en schilderden ze Abe groen-wit", aldus De Vries.

De 'fans' van Heerenveen kwamen afgelopen december ook al met een walgelijke actie. Toen wist een groep het stadion binnen te dringen met een spandoek met daarop de tekst 'Cambuur geeft je kopzorgen', verwijzend naar de gezondheidstoestand van Henk de Jong. Bij de hoofdtrainer van Cambuur werd een cyste in het hoofd ontdekt. Na een kortstondige rentree heeft hij alsnog besloten om zijn werkzaamheden de rest van het seizoen neer te leggen. Dennis Haar is om die reden nu de eindverantwoordelijke. Cambuur en Heerenveen tappen zondag om 12.15 uur af in het Abe Lenstra Stadion.