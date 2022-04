Johan Derksen stuitte bij thuiskomst op politie en groot spandoek: ‘Verkrachter’

Donderdag, 28 april 2022 om 21:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:01

Johan Derksen heeft donderdagavond andermaal gereageerd naar aanleiding van de ophef die is ontstaan over de uitspraken van Johan Derksen. De 73-jarige analyticus kwam deze week in opspraak nadat hij dinsdag in het praatprogramma erkende zich in het verleden schuldig te hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Wat volgde was onder meer een storm aan kritiek, sponsoren die de stekker uit de samenwerking trokken en een tafelgast die weigerde nog langer aan te schuiven in het programma. De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie heeft besloten een opsporingsonderzoek in te stellen.

"Laat mij maar van start gaan dan, ik ben de veroorzaker van alle ellende", begon Derksen donderdagavond. "Een oprechte biecht van een heel serieus onderwerp, dat heb ik verteld op een manier van een smeuïge anekdote. Daar leende het onderwerp zich niet voor. Ik ben te voorbarig geweest. Dan breekt geweldig de pleuris uit, dat is een uitglijder van mij, dat is dom. Voor de televisie is dat dodelijk. Vandaag heb ik de rekening gepresenteerd gekregen. Ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger. Daar heb ik het zelf een beetje naar gemaakt. Als ik de reacties soms zie kom ik tot de conclusie dat er soms geen ruimte meer is voor een programma zoals dit. Ik kom vandaag thuis, politie bij de deur."

Derksen vertelt dat er een spandoek in zijn woonplaats Grollo hing met de tekst 'verkrachter'. "De politie heeft het weggehaald. Dan denk ik: is het me dat nou waard om hier geestelijk onafhankelijk te gaan zitten doen? Dat meisje is verder niet aangeraakt. Dat verhaal was waar, maar ik wilde aantonen dat iedereen gecanceld wordt. Steek de hand eens in eigen boezem. Voor het eerst van mijn leven stel ik mij kwetsbaar op, direct heel Nederland op de kop. Heel dom, want nu zit ik met de problemen."

Gesprek met directie

Wilfred Genee geeft toe een gesprek te hebben gehad met de directie. "Dat ging ook over vanavond. Ik kwam binnen, als het stopt kan ik daar prima mee leven. Ik ga hier geen staatsexamen doen om te laten zien hoe we dit moeten oplossen." Derksen onderbreekt vervolgens. "De directie heeft ons in een positie gemanoeuvreerd, van: 'Jullie moeten je excuses aanbieden en daarna gaan we kijken wat we gaan beslissen.' Nou, die beslissing neem ik daarvoor." Volgens Genee gaat het om de essentie waar de commotie vandaan komt. "Het is mijn schuld", gaat Derksen verder. "Ik ben met dat kutverhaal gekomen en dat heb ik nog verkeerd uitgelegd ook."

Dinsdag leek Derksen te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. Hij zei dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was. "Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van."

Derksen weigerde zijn excuses te maken. Talpa Network sprak donderdag met het team van het programma en wil niet de stekker eruit trekken. "Het overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing", liet men weten aan NU.nl. Derksen zei wel spijt te hebben van zijn gedrag. Talpa reageerde meteen na de uitlatingen door 'ferm afstand' te nemen van de uitspraken van de televisiepersoonlijkheid. TOTO heeft inmiddels aangekondigd niet langer samen te willen werken met Vandaag Inside, net als Stella Fietsen. Schrijver en columnist Roos Schlikker maakte bekend niet meer aan te zullen schuiven in de talkshow.

