Chaos is groot rond De Kuip: Marseille-fans vallen Feyenoorders aan

Donderdag, 28 april 2022 om 19:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:18

Fans van Olympique Marseille zorgen donderdagavond voor veel chaos rond De Kuip. Voorafgaand aan de halve finale van de Conference League gaan de Franse supporters de confrontatie aan met Feyenoorders die in de rij staan te wachten om het stadion binnen te gaan. De aanhangers van Feyenoord worden uitgedaagd en bekogeld met vuurwerk en borden.

Een woordvoerder van de politie laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat het vooralsnog niet bekend is of er gewonden zijn gevallen. De politie heeft veel moeite met het begeleiden van Franse fans richting het uitvak. Verder is bekend dat er in ieder geval twintig supporters van L’OM zijn aangehouden.

Bij aankomst bij de Kuip zoeken de Marseillesupporters de confrontatie met de Feyenoordaanhang. Met moeite houdt de ME de mars weg van het plein. Vuurwerk vliegt richting de supporters, die in de rij staan om naar binnen te gaan. #FEYom #FEYmar pic.twitter.com/azWeiu5JpO — AD Rotterdams Dagblad Live (@ADRDLive) April 28, 2022

Middelvingers en extra hard zingen als van de balkons de Feyenoordvlag wappert en een bewoner sjaaltje omhoog houdt. #FEYom #FEYmar pic.twitter.com/XgR7mHUjx8 — AD Rotterdams Dagblad Live (@ADRDLive) April 28, 2022

UECL. 28.04.2022 Feyenoord - Marseilles. Marseille fans vs. Feyenoord fans near the stadium.#FEYOM pic.twitter.com/gd0OyOSMi1 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) April 28, 2022