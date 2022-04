Johan Derksen ziet zijn langlopende radioprogramma stopgezet worden

Donderdag, 28 april 2022 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Johan Derksen raakt naar aanleiding van zijn quotes over seksueel grensoverschrijdend gedrag ook zijn radioprogramma Muziek voor Volwassenen kwijt. Het programma was elke zaterdag te horen bij drie publieke omroepen - RTV Rijnmond, NH Media en Omroep West - die de samenwerking met Derksen stopzetten. "Het feit zelf en het nalaten van een kritische reflectie op zijn eigen gedrag zijn voor de omroep de redenen om dit programma te stoppen", zegt hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West tegenover het Algemeen Dagblad.

Derksen maakt het programma Muziek voor Volwassenen al sinds 2005, aanvankelijk voor Radio Rijnmond. Het wordt elke zaterdagochtend van negen tot twaalf uur uitgezonden en bevat muziek uit Derksens favoriete genres blues, soul, country en americana. Omroep West laat donderdag weten dat de presentator niet meer op de zender laten horen ‘uit respect voor alle vrouwen die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad’.

Talpa heeft aangekondigd dat Derksen donderdagavond samen met Wilfred Genee en René van der Gijp zijn excuses zal aanbieden. "De excuses die zijn aangekondigd komen te laat", reageert de hoofdredacteur van Omroep West. "Los van de uitkomsten van het onderzoek door het OM: we wisten best dat we met Johan een unieke en eigenzinnige presentator op zender haalden, maar dat kan niet betekenen dat hij dingen uitdraagt die zo ver afstaan van wat wij als omroep tot onze waarden vinden behoren."

RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ruud van Os vindt het stoppen van het programma van Derksen spijtig, omdat hij weet dat veel luisteraars teleurgesteld zullen zijn. "Maar het schokkende verhaal van Derksen op dinsdag en het totale gebrek aan empathie een dag later hebben mij tot dit besluit gedwongen", aldus Van Os. "Derksen is een grens overgegaan en heeft daarmee slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot in het diepst van hun ziel gekwetst. Bij Rijnmond is integriteit één van de kernwaarden waarmee we werken. Dat geldt voor alle werknemers, vast en freelance, dus ook voor Johan Derksen."

Vandaag Inside, het programma waarin Derksen dinsdag zijn opzienbarende onthulling deed, raakte donderdag met Stella Fietsen en TOTO twee sponsors kwijt. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek aangekondigd naar aanleiding van de verklaring. Derksen zei woensdag dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw, zoals hij een dag daarvoor leek te zeggen. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was. "Het was zo'n duizendurenkaars, die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Die hebben we gepakt, de juffrouw lag op de bank en we hebben 'm tussen haar benen gedaan. Toen wij weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in. Je kunt een duizendurenkaars niet in een vagina stoppen. Daar is geen sprake van."

"Het is onbeschaafd, ik was 24. Je schaamt je er dood voor", erkende Derksen. "Maar ik wilde aantonen dat het tijdsbeeld enorm veranderd is. Nu word je overal voor neergesabeld, toen ging je over tot de orde van de dag. Maar ik kan goed begrijpen dat veel mensen die nu cancelen en actief zijn bij allerlei bewegingen, dat niet hebben meegemaakt. Die weten niet waar ik het over heb."