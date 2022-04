Arne Slot zet Bryan Linssen op de bank in halve finale Conference League

Donderdag, 28 april 2022 om 19:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:50

De opstelling van Feyenoord voor de halve finale van de Conference League is bekend. Guus Til keert donderdagavond terug in de basiself van Feyenoord voor de eerste confrontatie met Olympique Marseille in De Kuip. Marcos Senesi is eveneens fit genoeg om te starten. Trainer Arne Slot verkiest in de spitspositie Cyriel Dessers boven Bryan Linssen. De aftrap van de heenwedstrijd in Rotterdam vindt plaats om 21.00 uur.

Door de afwezigheid van Til in het Eredivisie-duel met FC Utrecht (2-1 winst) afgelopen zondag werd Linssen nog door Slot nog op de nummer 10-positie geposteerd. Nu Til terugkeert is er voor de aanvaller geen plaats meer in de middelste linie. Het middenveld wordt gecompleteerd door Orkun Kökçü en Frederik Aursnes. In de spitspositie krijgt Dessers dus de voorkeur boven Linssen. Vanaf de linkerkant zal Luis Sinisterra voor gevaar zorgen, terwijl Reiss Nelson de rechterflank bestrijkt.

Senesi moest het veld in het duel met FC Utrecht vroegtijdig verlaten, daar hij kampte met hamstringklachten. Hij moest met een van pijn vertrokken gezicht naar de kant, een minuut nadat Sander van de Streek voor de gelijkmaker had gezorgd. De Argentijn heeft de afgelopen dagen mee kunnen doen met de groepstrainingen en is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Jens Toornstra en Justin Bijlow zijn niet inzetbaar.

Het doel wordt zoals gebruikelijk verdedigd door Ofir Marciano, die een viermansverdediging voor zich heeft. Het centrale duo wordt gevormd door Senesi en Gernot Trauner, terwijl Lutsharel Geertruida (links) en Tyrell Malacia (rechts) invulling geven aan de backposities. De Rotterdamse defensie zal de handen vol hebben aan het aanvalstrio van L’OM, dat gevormd wordt door Cédric Bakambu, Dmitri Payet en Bamba Dieng.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertuida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling Olympique Marseille: Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Kamara, Guendouzi, Gerson - Payet, Bakambu, Dieng